Operaio a Colobraro muore schiacciato da cancello

Ci risiamo. E’ l’ennesima morte sul lavoro, l’ottava, che la Basilicata registra dall’inizio dell’anno. Appelli, sconforto,gli annunci del governo che c’è il massimo impegno, ma nessun intervento sulle cause. Così un operaio di 66 anni è deceduto questa mattina a Colobraro (Matera), schiacciato dal pesante cancello della ditta di servizi di igiene ambientale presso cui lavorava. L’episodio si è verificato nella zona per insediamenti produttivi. Il carrello, per cause da accertare,si sarebbe ”scarrellato”, uscendo fuori dal binario,schiacciando l’uomo . Per l’operaio non c’è stato nulla fare, nonostante l’intervento del ”118” chiamato da altri colleghi. Illeso un collega che era con lui. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.



I COMMENTI DEI SINDACATI

Un morto sul lavoro a Colobraro

Mega (Cgil Basilicata): “Ci stringiamo al dolore dei familiari dell’ottava vittima del lavoro in Basilicata dall’inizio dell’anno. Il silenzio delle istituzioni a riguardo è inaccettabile. Servono provvedimenti subito: Bardi convochi i sindacati”



“Piangiamo oggi l’ennesima morte sul lavoro in Basilicata, l’ottava dall’inizio dell’anno, più di una vittima al mese. Il silenzio delle istituzioni è inaccettabile. Chiediamo dei provvedimenti subito, a partire da maggiori controlli sui luoghi di lavoro. Diciamo basta a questa strage continua”. Così il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, sull’incidente che ha provocato la morte dell’operatore ecologico di 66 anni oggi a Colobraro (Matera), schiacciato dal cancello della ditta in cui lavorava.

“In attesa che si accertino le cause dell’accaduto, su cui stanno indagando i carabinieri – aggiunge Mega – ci stringiamo al dolore dei familiari della vittima, ma non possiamo non ribadire che è urgente creare una vera e propria vertenzialità su quella che è diventata una emergenza nella nostra regione. Abbiamo già chiesto più e più volte al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi di farsi promotore di un tavolo regionale con la partecipazione di associazioni imprenditoriali, sindacati, Ispettorato del lavoro, Inail, Inps, enti bilaterali dei comparti edilizia, artigianato, agricoltura, rappresentanti di forze dell’ordine, ma a oggi abbiamo accolto solo silenzi. Riteniamo sia con una sinergia tra sindacato, istituzioni e mondo datoriale che si possa sconfiggere questa piaga sociale. Torniamo quindi a chiedere la convocazione immediata dell’Osservatorio sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro, il cui ruolo è cruciale per monitorare, analizzare e proporre soluzioni per migliorare la sicurezza nel sistema produttivo lucano”.



Cavallo (Cisl) e Colucci (Fit Cisl) su morte lavoratore a Colobraro

Potenza, 26 giugno 2025 – «Anche oggi siamo costretti a commentare l’ennesima vita spezzata sul lavoro. Di fronte ad una simile tragedia, il nostro primo pensiero va alla famiglia della vittima, ai suoi cari e ai colleghi. Tuttavia, non vogliamo fermarci ad una solidarietà di circostanza, ma richiamare l’attenzione sulla necessità di affrontare con strumenti nuovi un’emergenza che non accenna a diminuire. Chiediamo con forza che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che siano accertate in tempi rapidi le cause dell’incidente e le responsabilità che si celano dietro la tragedia. Nel frattempo va alzato il livello dell’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: è urgente avviare un piano straordinario per la sicurezza che parta dalla prevenzione, dalla formazione continua, da controlli più frequenti e da una cultura della sicurezza condivisa. La morte di un lavoratore di 66 anni deve interrogarci anche sulla sostenibilità sociale di un sistema pensionistico che costringe migliaia di persone a restare al lavoro in età avanzata. L’ennesima vittima di questa tragedia senza fine non può essere archiviata come un numero in più nelle statistiche, ma deve essere un campanello d’allarme per tutti e un richiamo collettivo alla responsabilità sociale. Noi come sindacato siamo pronti a fare la nostra parte. Chiediamo anche alle istituzioni regionali e nazionali e alle organizzazioni datoriali di ascoltare le voci di chi ogni giorno è nei cantieri, nei magazzini, nei capannoni, sui mezzi e negli impianti. È lì che bisogna intervenire prima che si consumino altre tragedie». Lo hanno dichiarato in tarda mattinata il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo e il segretario generale della Fit Cisl Basilicata Sebastiano Colucci.



Il commento del segretario dell’Ugl Pino Giordano

Ugl:”Cordoglio e sgomento per l’operaio di 66 anni morto schiacciato da un cancello nel materano nella sede della ditta”.

“Non passa un solo giorno che oramai non commentiamo tragedie sul lavoro in Basilicata, ci ricordano, drammaticamente, quanto sia urgente intervenire con determinazione per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. A Colobraro, in provincia di Matera, un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio sessantaseienne. L’uomo è rimasto schiacciato da un cancello all’interno dell’area produttiva dove prestava servizio. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Una vita spezzata, una famiglia distrutta, un incidenti che non può essere considerato semplice fatalità. È inaccettabile che ancora oggi, nel 2025, si continui a morire di lavoro. L’UGL, ribadisce la necessità di potenziare i controlli ispettivi e il coordinamento tra le banche dati degli enti preposti per garantire un monitoraggio più efficace e tempestivo delle situazioni a rischio. Altrettanto fondamentale è l’implementazione della formazione continua e mirata, affinché la cultura della prevenzione diventi un valore condiviso e strutturale. Soltanto rafforzando la sinergia fra istituzioni e parti sociali sarà possibile fermare questa strage silenziosa”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Pino Giordano, Segretario Provinciale UGL Matera, in merito all’incidente sul lavoro in Basilicata in cui ha perso la vita il lavoratore Celano Francesco per i quali, “questo episodio riporta al centro l’attenzione sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro industriale, specialmente riguardo a componenti meccaniche mobili come cancelli o portoni automatici. Le norme vigenti impongono controlli periodici e sistemi antischiacciamento proprio per evitare tragedie simili ma resta fondamentale monitorare costantemente ogni elemento potenzialmente pericoloso. In ambito lavorativo questa tragedia potrebbe spingere verso una revisione più attenta delle procedure interne relative alla sicurezza degli impiegati nelle aree produttive, al fine prevenire ulteriori incidenti mortali legati ad apparecchiature difettose o mal gestite. Come Ugl siamo convinti e sicuri che le forze dell’ordine proseguiranno con gli accertamenti nei prossimi giorni cercando risposte precise su quanto successo adesso a Colobraro mentre tutta la comunità e l’Ugl Confederale seguono con attenzione l’evolversi della situazione dopo questo grave lutto, l’ottavo dall’inizio dell’anno in Basilicata, nel mondo del lavoro locale”.

Matera, 26 giugno 2025.