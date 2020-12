Il Gruppo OPENET Technologies S.p.A, azienda Materana con oltre vent’anni di presenza sul mercato dell’ICT/TLC guidata dal suo fondatore Vito Gaudiano, ha realizzato un’innovativa piattaforma Europea di Outreach Education: CLASS@CROSS.

In risposta al duro contraccolpo subito dal sistema turistico e culturale e a seguito della chiusura disposta per contenere la diffusione del contagio, con il bando dal valore di 10milioni di Euro “Space in Response to COVID-19 Outbreak in Italy”, promosso dall’European Space Agency (ESA) e sostenuto

dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in accordo con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per lo Spazio, è stato chiesto alla Comunità Scientifica Europea e all’Industria Europea lo sviluppo di soluzioni

per nuove metodologie didattiche e di fruizione delle attività culturali: tra le 150 proposte pervenute la proposta del Gruppo OPENET è stata selezionata tra le prime in merito alla sua competitività ed al suo alto apporto tecnologico.

Spiega Vito Gaudiano – “Con il servizio di educazione a distanza CLASS@CROSS, abbiamo realizzato una soluzione tecnologica specifica partendo dalla nostra lunga esperienza di formazione a distanza nei Paesi Africani in collaborazione con organizzazioni internazionali quali la FAO e l’ONU attraverso il

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). La nostra piattaforma arricchisce i metodi di conoscenza tradizionali dei luoghi culturali, con innovative modalità di fruizione LIVE Streaming.

Attraverso CLASS@CROSS è possibile promuovere e di valorizzare il patrimonio culturale non solo del nostro territorio ma di tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale”.

Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie utilizzate da OPENET come l’intelligenza artificiale e l’Extended Reality per la didattica in ambienti di apprendimento innovativi, la piattaforma multilingue CLASS@CROSS realizza delle aree di produzione video /broadcast all’interno delle strutture museali, dei luoghi di interesse storico, scientifico e culturale, questo sistema consente di creare e gestire visite

didattiche interattive.

La soluzione CLASS@CROSS offre infatti la possibilità di fare vere e proprie “esperienze live”, garantendo anche la presenza di esperti di settore, divulgatori, guide, attori che dialogano in maniera interattiva con i partecipanti.

Lo strumento di Outreach Education rappresenta un valore aggiunto efficace per garantire l’ampliamento dell’offerta didattica attraverso programmi e risorse di alta qualità per le scuole: con CLASS@CROSS studenti e insegnanti possono interagire facilitando le interazioni sociali “virtuali” in modo da restare in contatto con i loro amici e compagni di classe e rassicurare i bambini che non sono soli. Le interazioni con le guide durante i tour rappresentano il valore aggiunto rispetto ai tour virtuali già disponibili sul mercato offerti da più piattaforme / canali, dove fino ad oggi l’unica possibilità di fruire dei

contenuti era il modo “passivo”. CLASS@CROSS è la didattica che aiuta studenti, docenti ma anche famiglie di fruire di contenuti culturali

e scientifici grazie a tour “live” in grado di assicurare interazioni e la possibilità di personalizzare i tour / visite, continuando a scoprire il mondo.

OPENET Technologies S.p.A nasce a Matera dalla visione ed intuizione del suo fondatore Vito Gaudiano. Con oltre vent’anni di presenza sul mercato TLC/ICT, ha sviluppato capacità e competenze nei vari ambiti di applicazione: della ricerca, dell’edutainment, della didattica digitale ed innovativa, e nell’e-learning avanzato, fino all’utilizzo delle più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale e di Extended Reality. OPENET è anche SPARKme: il primo Acceleratore d’Impresa dedicato alla Space Economy, all’interno del quale sviluppare azioni di “trasferimento tecnologico e capacity building” per facilitare l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali (in particolar modo satellitari) per applicazioni (prodotti e/o servizi) innovativi commerciali. Questo Acceleratore ha preso vita grazie al partenariato consolidato con l’Agenzia Spaziale Italiana e Europea (ASI/ESA). (www.openet.it – (http://www.sparkme.space/