Open Sound Festival : Un viaggio al centro della musica

La terza delle quattro giornate materane dell’Open Sound Festival ha regalato ai partecipanti momenti artistici di altissimo livello. “Un festival che si può riassumere in una parola: poliedrico”, è stato il commento di una ragazza nel pubblico. Filo conduttore la musica elettronica.

Un viaggio al centro della terra iniziato da Federico Nitti e continuato con il dj set di Venerus e il live di Thru Collected. Un percorso musicale ricco di sonorità inedite e sperimentali contaminazioni in una cornice straordinariamente surreale quale quella di Casa Cava che ha coinvolto il pubblico trasportandolo in altre dimensioni, a tratti quasi onirici con le sonorità di Venerus, punta di diamante della serata. Studio dell’artista della ricerca del suono, ricerca meticolosa in ogni nota, sono stati gli ingredienti perfetti dell’evento, ricercata anche in brani di Battiato ben mescolati nel lavoro di mixaggio dell’artista.

Prima di Casa Cava, il Festival si è aperta nel pomeriggio al Tam (Tower Art Museum) con la proiezione “Suite OSA” (2021, di Open Sound e Monekys Video Lab). Poi sulla terrazza di Ecoverticale nel Sasso Barisano è stata la volta del Talking Sound Session hosted by Raffaele Costantino & Alioscia Bisceglia, Federico Nitti.

Infine ad Area 8 spazio per i dj set di Salvatore Giase e Jacopo TR.

Ideato, prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Multietnica, Open Sound incarna e racconta l’idea di Land Music Experience, ossia un’indagine sul paesaggio e sui territori fatta attraverso il suono, i ritmi e riti ancestrali che guardano al futuro.