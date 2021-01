“L’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera, consapevole dell’importanza della scelta che le famiglie devono effettuare nella fase finale della Scuola Media, invita genitori e alunni ad entrare nella realtà di un Istituto storico della città, una scuola che però non si culla su ciò che è stato fatto ma che guarda sempre in avanti per garantire un’offerta formativa all’avanguardia con i tempi.

All’Itcg ci sono le condizioni per vincere le indecisioni sulla scelta dell’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado e per farlo bisogna incontrare chi all’interno dell’Istituto è impegnato nei diversi ruoli assegnatigli, sia pur attraverso gli schermi dei computer.

Open day, online, domani, sabato 9 gennaio, con i turni delle ore 16, 17, 18 (meet.google.com/xbt-znpd-skn).

Per prenotare, invece, un appuntamento personalizzato si può:

• scrivere una mail a m.cuccarese@loperfido-olivetti.edu.it

• telefonare al numero 3206807337

• inviare un messaggio whatsapp al numero 3206807337.

L’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera, diretto dalla prof.ssa Antonella Salerno, fornisce supporto alle famiglie per le procedure di iscrizione online, previa prenotazione con l’ufficio studenti al numero 0835.332372.

Il momento è cruciale, ora è il momento di attenuare i dubbi e rafforzare le motivazioni e l’Itcg può essere davvero utile per la decisione da prendere.”