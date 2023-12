Open Day ASM per campagna vaccinale contro Covid ed influenza: centri ed orari!

“La Regione Basilicata e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera lanciano gli Open Day nei territori ASM al fine di rafforzare la campagna vaccinale 2023/2024 contro Covid e influenza. Nelle giornate di mercoledì 20, venerdì 22 e sabato 23 dicembre, Regione e ASM hanno predisposto l’ampliamento della normale offerta dei centri di vaccinazione, estendendo gli orari di apertura di Matera e Policoro.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “Sarà possibile vaccinarsi gratuitamente, in modalità “open access”, accedendo senza prenotazione ai Punti Vaccinali Territoriali (PVT) di Matera in via Montescaglioso (sede ASM) e di Policoro in via Moncenisio (Distretto Sanitario), nei giorni di mercoledì 20 e venerdì 22, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, mentre sabato 23, dalle ore 8:30 alle 16:30. L’offerta della vaccinazione anti Covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato sarà gratis per tutta la popolazione, indipendentemente da età, condizione di salute, oltre che per categorie indicate dalle circolari del Ministero della Salute del 14 agosto e del 27 settembre 2023. In occasione della vaccinazione anti Covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale per anziani e fragili. Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero presso i PVT (Punti di Vaccinazione Territoriale) e presso i medici di famiglia.

L’incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati in Regione Basilicata, nel periodo 07/12/2023-13/12/2023, è pari a 107 casi per 100.000 abitanti, con una variazione in aumento dell’11.1% rispetto alla settimana precedente.” “Con gli Open day vogliamo assicurare una maggiore copertura – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo- perché vaccinarsi resta fondamentale per contrastare l’aumento dei contagi. Obiettivo della campagna di vaccinazione è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid. Non dobbiamo abbassare la guardia, soprattutto tra le categorie più fragili, specialmente nel periodo natalizio durante il quale si moltiplicheranno le occasioni di contatto e di incontro”.

