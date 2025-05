Open day ad Altamura per la carta d’identità elettronica

Opportunità interressante quella avviata per il 3 e 4 giugno dal Comune di Altamura per il rilascio delle carte di identità elettroniche. E’ un open day, senza prenotazioni, e per 40 cittadini che si presenteranno in ordine di arrivo ( 40 al giorno) sarà possibile passare dal documento cartaceo a quello plastificato. Il costo è di 22 euro e si paga on line con le modalità del PagoPa. Tutto chiaro?



Avviso

Open day per il rilascio della Carta di Identità Elettronica

Nei giorni 3 e 4 Giugno 2025, il Servizio Anagrafe del Comune di Altamura osserverà due giornate di apertura straordinaria pomeridiana (dalle ore 14:30 alle ore 18:00), per il rilascio giornaliero di 40 carte d’identità elettroniche (CIE) senza prenotazione. L’iniziativa è riservata ai soli cittadini residenti, con la finalità di aumentare le opportunità di accesso al servizio e di venire incontro alle necessità dell’utenza.

I cittadini interessati avranno accesso libero, in ordine di arrivo, agli sportelli anagrafici comunali di Via Madonna della Croce, sino all’esaurimento del suddetto numero di CIE, determinato in base ai tempi medi necessari per la procedura di emissione della carta e al numero di operatori disponibili.

È evidente che, trattandosi di accesso senza prenotazione e quindi non scaglionato, i tempi di attesa potrebbero risultare mediamente superiori alla norma. Si ricorda, infine, che per ottenere il rilascio del documento d’identità occorre presentarsi muniti del vecchio documento (scaduto, in scadenza o deteriorato), di una fototessera recente, della tessera sanitaria per la rilevazione del codice fiscale.

In caso di smarrimento del documento, è necessario presentare la denuncia effettuata presso le Forze dell’Ordine. Per il rilascio della CIE ai minori, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (o il possesso della dichiarazione di assenso del genitore non presente). Il Costo del servizio è di € 22,00 ed è possibile pagare solo con strumenti di pagamento elettronici direttamente allo sportello o con PagoPA.

Si precisa, altresì, che il Servizio Anagrafe del Comune di Altamura resterà aperto per il rilascio di CIE, senza necessità di prenotazione, in concomitanza con le consultazioni referendarie, con il seguente calendario:

Venerdì 6 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

Sabato 7 Giugno dalle ore 09:00 alle ore 18:00:

Domenica 8 Giugno dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

Sui social sono pubblicate le cards digitali a riguardo.



Avviso

Centri estivi 2025, richiesta strutture comunali

Il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai soggetti promotori di centri estivi del Comune di Altamura – Scuole Paritarie, Associazioni/Società sportive, Oratori, Parrocchie, Cooperative sociali e Associazioni varie (culturali, sociali, volontariato ecc.) – che vogliono realizzare attività nelle seguenti strutture messe a disposizione a titolo gratuito dall’Ente Comunale.

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 06.06.2025 all’indirizzo servizio.sport@pec.comune.altamura.ba.it la documentazione riportata sul sito istituzionale: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/centri-estivi-richiesta-struttore-comunali

Grazie per l’attenzione,

Staff del Sindaco