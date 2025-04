One Day Seminar sul Benessere a scuola da Mimmo Centonze

Domenica 13 aprile 2025 dalle 10:30 alle 20:00 nel Museo MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo in via D’Addozio 78 nei Sassi di Matera si svolgerà il One Day Seminar sul Benessere.

La mattina si potrà partecipare alla lezione gratuita di Disegno con Mimmo Centonze dalle 10:30 alle 12:30, rivolta a principianti o esperti di tutte le età, anche a persone che non sanno affatto disegnare e che pensano di non avere talento per il Disegno, e successivamente anche alla lezione gratuita di Yoga e meditation fluid con Giulia Mastrapasqua e Rita Perfetta dalle 11:15 alle 12:30 (l’accesso alle lezioni gratuite è possibile solo su prenotazione al 349 4637882)

Il pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 si svolgerà il One Day Seminar, che sarà condotto da un gruppo di otto professionisti esperti del settore Benessere ed è prenotabile al prezzo speciale di 9 euro, contattando il numero 349 4637882.

Il One Day Seminar è coordinato da Spiegorelax Longevity, studioso di longevità, in collaborazione con il Museo MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo.

L’argomento sviluppato da Mimmo Centonze durante il seminario sarà: “Il Disegno e le facoltà nascoste dell’emisfero destro del cervello”.

Mantenere attivo l’emisfero destro del cervello attraverso il disegno sviluppa rilassamento, intuizione, immaginazione, globalità del pensiero, sicurezza nel prendere le decisioni e capacità di trovare soluzioni creative a dinamiche relazionali e professionali, usando nuovi processi di pensiero e sfruttando le potenzialità di tutto il cervello.