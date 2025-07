“On the Way – 131”- la Uil incontra le persone: prima tappa giovedì 17 a Brindisi Montagna!

Sarà Brindisi Montagna giovedì 17 ospita la Tappa numero 1 di “On the Way – 131”, il percorso della UIL Basilicata che attraverserà tutti i comuni lucani per ascoltare, confrontarsi, costruire insieme nuove prospettive di lavoro, sviluppo e coesione.

Alle ore 18.30 nella Sala comunale (Largo Fontana Grande) incontro con Gerardo Larocca, Presidente ANCI Basilicata e Sindaco di Brindisi Montagna, e i rappresentanti delle associazioni, delle forze produttive e della cittadinanza. “Brindisi Montagna – spiega il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli – diventa il simbolo della questione aree interne-piccoli comuni-spopolamento che da giorni ha riacceso l’attenzione delle istituzioni e della politica. Il nostro cammino parte da qui, non dalle stanze, perché ascoltare è il primo passo per cambiare davvero. Gli obiettivi dell’iniziativa della Uil: rimettere al centro le Persone, le lavoratrici ed i lavoratori, i pensionati, i giovani, i precari, i disoccupati, le famiglie; Mappare bisogni, aspettative e criticità in ogni comune della Basilicata, attraverso incontri, interviste, tavoli di confronto, raccolta di dati e testimonianze; Riattivare la partecipazione civica e sindacale, dando voce a chi troppo spesso non viene ascoltato; Trasformare l’ascolto in proposta, costruendo una piattaforma regionale di azioni concrete, fondata su giustizia sociale, coesione territoriale e sviluppo sostenibile”.

