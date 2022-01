Oggi domenica, è assente la comunicazione ufficiale della task force della Basilicata salvo folate di notizie fornite alla TGR e a qualche altra testata evidentemente privilegiata, da cui attingiamo per registrare che un nuovo decesso, un 90enne di Scanzano Jonico, vaccinato, che era ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera. Ricoveri che, complessivamente, ora sono in totale 92 (50 al San Carlo, 42 al Madonna delle Grazie), due in meno della giornata precedente. Mentre in aumento, seppur ancora sotto la soglia di allerta, è la pressione sulle terapie intensive che ora sono cinque (quattro i non vaccinati), tre a Potenza e due a Matera. Sul fronte contagi, invece, sarebbero 986 i nuovi positivi (il 16,68% rispetto al 17,17% del giorno prima) su un totale di 5.913 tamponi (tra rapidi e molecolari), mentre i guariti sarebbero 531.

Domani, lunedì, in cui verrà effettuata la comunicazione ufficiale dei dati del fine settimana con le tabelle cumulative delle due giornate torneremo sui dati.

Nel mentre approfittiamo per riportare una notizia che consente uno sguardo ottimistico sul prossimo futuro, ovvero che Omicron è la fine della pandemia.

E’ la conclusione/previsione derivante da uno studio del professor Christopher Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evalutation (IHME), uno dei principali esperti in statistiche sanitarie presso l’Università di Washington a Seattle, secondo cui entro marzo, ovvero quando i modelli dell’IHME mostrano che Omicron (https://covid19.healthdata.org/global?view=cumulative-deaths&tab=trend) avrà attraversato la maggior parte del mondo, arriveremo a un periodo di bassa trasmissione virale che ci avvicinerà alla fine della pandemia. Intervista che è stata riportata, e dunque avallata, dalla importante rivista scientifica The Lancet. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00100-3/fulltext)

“L’era delle misure straordinarie per controllare la trasmissione di Sars-Cov-2 sarà finita – scrive Murray – Dopo l’ondata Omicron, il Covid tornerà ma la pandemia no”. E circa l’impatto della futura trasmissione di Sars-Cov-2 sulla salute, la sua tesi è che “sarà minore, in funzione dell’ampia precedente esposizione al virus, dei vaccini regolarmente adattati a nuovi antigeni o varianti, dell’avvento degli antivirali e della consapevolezza che i soggetti vulnerabili possono proteggersi durante le ondate future, quando necessario, utilizzando mascherine di alta qualità e il distanziamento fisico”.

Certo, afferma Murray, nuove varianti di Sars-Cov-2 “emergeranno sicuramente, e alcune potrebbero essere più gravi di Omicron” ma, con il continuo aumento della vaccinazione e gli alti livelli di immunità acquisita dall’infezione, i livelli globali di immunità a Sars-Cov-2 “dovrebbero essere ai massimi per qualche tempo”, probabilmente “per alcune settimane o mesi”, durante i quali “il mondo dovrebbe aspettarsi bassi livelli di trasmissione del virus”.

Dunque, secondo Murray, la fase pandemica intesa come emergenza sanitaria a cui si è stati costretti “negli ultimi due anni, per rispondere a un nuovo agente patogeno che ha cambiato il modo in cui gli individui vivono le loro vite e come si sono sviluppate le risposte politiche nei governi di tutto il mondo”, sarebbe agli sgoccioli e il Covid “diventerà un’altra malattia ricorrente, che i sistemi sanitari e le società dovranno gestire” come le altre malattie infettive.

Dovremo conviverci, dunque, non si sa per quanto ma senza gli attuali patemi d’animo. Speriamo bene.