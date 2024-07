Omicidio del barista di Grassano. Condanna a 26 anni per accoltellatore

L’episodio colpì e non poco la comunità grassanese, incredula per quanto accadde nella notte del 2 ottobre 2022, quando Mario Marchetta, barista di 35 anni, venne accoltellato nel suo locale- e per dal giovane Gabriele Acquafredda di 22 anni,per futili moviti. Oggi, 16 luglio la sentenza a Potenza, in Corte d’Assiste, che ha condannato Gabriele Acquafredda, a 26 anni di reclusione, disponendone la libertà vigilata per tre anni.

Il giovane – difeso dall’avvocato Vincenzo Rago – è stato inoltre dichiarato “legalmente interdetto per tutta la durata della pena” e “in perpetuo dai pubblici uffici”. E’ stata disposta per

la parte civile – rappresentata dall’avvocato Francesco Viti – una provvisionale di centomila euro. Il deposito delle motivazioni della sentenza è stato fissato in 90 giorni.