Omaggio in musica a San Francesco Sabato 11 aprile

La ventiduesima edizione di Armonie della sera – international concert series – ha scelto Matera per l’evento di apertura della XXII stagione. Una serie di concerti itineranti nei luoghi più belli d’Italia e delle Marche, regione d’origine, con tantissimi artisti di caratura internazionale e giovani talenti da valorizzare.

Sabato 11 aprile, alle ore 20.30, sarà l’Auditorium Gervasio, nel cuore della città capitale della Cultura Mediterranea 2026 ad accogliere un omaggio a San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario dalla sua morte. “Andante mistico, Robusto et forte – Note su San Francesco” è stato scritto per l’occasione da Stefano Valanzuolo, celebre voce di RAI Radio 3 e giornalista-scrittore dalla consolidata esperienza. Ad interpretare questa pagina raffinata l’attore Eugenio Mastrandrea, il celebre capitano Diego Martini nella serie tv più amata “Don Matteo” e con lui il pianista Marco Sollini, artista che ha calcato le scene in teatri internazionali di prestigio come la Philharmonie di Berlino, il Musikverein di Vienna, la Salle Cortot di Parigi, la Smetana Hall di Praga, il Mozarteum di Salisburgo, il Contertgebouw di Amsterdam, il Festival dei Palazzi di San Pietroburgo e moltissime altri.

Un repertorio intimo e bellissimo quello eseguito dal pianista Sollini che farà da contrappunto alle voci dei personaggi che la voce di Mastrandrea farà vivere esaltando l’uomo Francesco, il Santo di Assisi.

Musiche di Chopin ed anche pagine scritte dallo stesso Marco Sollini, scelte con cura per esaltare pure l’aspetto emozionale di questo insolito quanto affascinante recital. Armonie della sera è organizzato dall’Associazione Marche Musica e gode del sostegno del Ministero della Cultura e di media partner quali Rai Radio3, il Resto del Carlino, Da Vinci Publishing. Ha ottenuto, tra l’altro, l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica quale rassegna di particolare pregio che porta la Grande Musica nei luoghi d’incanto d’Italia.

L’appuntamento di sabato 11 aprile si realizza in collaborazione con La Camerata delle Arti di Matera.

Il pianista Marco Sollini, nonché direttore artistico di Armonie della sera, si esprime con entusiasmo: “Questo recital scritto da Stefano Valanzuolo è dedicato a San Francesco, grande uomo di Assisi. Per l’occasione ho scelto musiche a me molto care di F. Chopin selezionate tra Preludi, Notturni, Polacche, nonché alcune pagine pianistiche da me composte tra cui Mèditation à Saint François d’Assise op.44, un brano che ho scritto nel 2021. Spero che il pubblico di Matera possa venire numeroso ad ascoltare questo recital pieno di passione e profondità che condivido con l’attore ed amico Eugenio Mastrandrea, riconosciuto come rivelazione dell’anno e fresco dai successi su Rai 1 con la popolarissima serie “Don Matteo”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.