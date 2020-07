Sarà inaugurata il 24 luglio la mostra di dipinti di Michele Martinelli – pittore e poeta scomparso alcuni anni fa- dal titolo “OLTRE L’INFINITO CIELO” che sarà ospitata presso la Chiesa del Purgatorio .

L’evento è promosso dalla Cooperativa OLTRE L’ARTE, con la concessione dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.

“Abbiamo voluto rendere il giusto omaggio all’espressione artistica di Michele Martinelli – ha spiegato Rosangela Maino, Presidente della Coop. Oltre l’Arte – perché le sue opere pittoriche raccontano una interpretazione originale e appassionata del nostro territorio, al quale Martinelli era profondamente legato, riuscendo a trasmettere questi legami di intima appartenenza non soltanto attraverso la sua pittura e la sua poesia, ma anche attraverso la quotidiana responsabilità di docente del Liceo Artistico di Matera, a contatto con le giovani generazioni”.

Michele Martinelli, scomparso nel 2014, è stato pittore, grafico e poeta, offrendo un contributo prezioso alla vita artistica nazionale ed internazionale dal 1970, ottenendo numerose segnalazioni e premi. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bari per la Scenografia, disegnando e dipingendo scene teatrali per le favole e le commedie di Nino Rota, di Eduardo De Filippo e di Marcello Cagnacci. Nel 1987 fu insignito quale Benemerito della Scuola, della cultura e dell’Arte per l’attività svolta nella carriera scolastica e artistica, con nomina del Presidente della Repubblica Italiana.

L’esposizione resterà aperta fino al 13 settembre 2020, con orario giornaliero dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per l’ingresso alla mostra, è previsto un ticket di € 1,00.