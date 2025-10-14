Oltre il Trump man show …la realtà di sangue

La giornata di ieri, accanto alle flebili speranze accese con lo stop ai bombardamenti israeliani sui civili di Gaza e la riconsegna degli ostaggi del 7 ottobre a fronte di una parte dei tantissimi detenuti nelle carceri di Netanyahu senza alcuna accusa e processo, ha visto anche andare in scena una sorta di Trump man show. La prima parte dello show è stato trasmesso dalla sede del parlamento israeliano con le lodi sperticate che il padrone di casa non ha lesinato al presidente USA che tanto lo ha sostenuto nella sua azione sanguinaria, con tanto di standing ovation dei parlamentari (tranne due che hanno osato ricordare all’ospite che bisogna riconoscere la Palestina, ma subito democraticamente zittiti e cacciati fuori). Quindi, con un lungo e contorto discorso di Trump che ha ruotato sempre intorno al suo straordinario operato e alle magnifiche sorti del medio oriente che ne deriveranno, grazie alla magnanimità di una unione di ricchi da lui promossa che insegneranno ai poveri come si fa a vivere felici e contenti. Magari senza pretendere poi tanti diritti. Basta che imparino a stare zitti e buoni per evitare di tornare ad essere nuovamente ammazzati come mosche fastidiose. Poi lo show si è trasferito in Egitto dove è stato apparecchiato un surreale festino di matrimonio con tantissimi invitati….ma senza gli sposi. Ed anche la foto di gruppo finale, con tanti imbucati che nulla hanno fatto in questi anni per far terminare la mattanza di civili, è sembrata una parata ipocrita ed utile solo a fare scena dietro a quella scritta cubitale PEACE 2025 (con la nostra Primo ministro sola soletta, collocata lì in fondo a destra, quasi a confondersi con l’alberello ornamentale). Infatti, spenti i riflettori i problemi sono rimasti tutti aperti sul campo. E di nuovo oggi l’esercito israeliano è tornato a sparare e ad ammazzato altri palestinesi: sette civili che avrebbero superato la linea gialla, considerata off limits. A Gaza basta scavalcare una linea immaginaria, per venire bombardati e uccisi dall’esercito israeliano. Alla faccia della tregua, della pace, del cessate il fuoco. E con Hamas che doveva essere disarmata ma che con un last minute del volubile tycoon è stata autorizzata a svolgere attività di polizia….ma solo per un po, all’inizio. Polizia che da Hamas è stata interpretata anche come “pulizia”…fisica di qualche agente del nemico, forse. Eppure, a volerlo per davvero, ci sarebbe un modo per eliminare Hamas, senza la necessità di altre migliaia di morti (oltre ai 65.000 e più del post-7 ottobre). Ovvero, liberare Marwan Barghouti e affidargli il compito internazionale di unire le fazioni palestinesi e costruire uno Stato palestinese (sulla scia degli accordi di Oslo). Ma è forse proprio questo che Netanyahu e la destra israeliana (e purtroppo forse anche la maggioranza degli israeliani) non vogliono. Non a caso si sono opposti strenuamente alla sua liberazione. Tenerli divisi, spingerli all’estremismo e al terrorismo e il modo migliore per tenerli in catene, sottomessi e impedire loro di autodeterminarsi. Una situazione che all’occorrenza può essere il pretesto per ricominciare e finire il lavoro ora interrotto di sterminio definitivo. Magari con quelle armi così potenti che l’amico Donald così gentilmente procura all’occorrenza. Una precarietà perenne è quella che sembra essere la sorte di questo popolo martoriato disegnato da questa Pax trumpiana, non appena si esce fuori dalla messinscena del trump man show. Per contrastare questo disegno, la Palestina avrà bisogno che la flotilla umana delle piazze di tutto il mondo non smetta di alzare onde a suo sostegno e difesa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.