Mercoledì 16 dicembre prossimo, alle ore 16 sarà trasmessa da Tricarico, in uno spazio messo a disposizione dalla Caritas diocesana, un evento in diretta streaming, aperto a tutti e visibile sui canali social della Fondazione Don Gnocchi, nel corso del quale sarà presentato il progetto “Oltre i margini in Basilicata”.

Prevista la partecipazione del Direttore dell’Area territoriale Centro-sud della Fondazione Don Gnocchi, ing. Gianpaolo Pierini, la dott.ssa Laura Iuvone, medico neuropsichiatra dei Centri Don Gnocchi di Roma, il Vescovo di Tricarico, mons. Giovanni Intini e il Sindaco, Vincenzo Carbone. Coordinerà i lavori il dott. Fabio De Santis, Responsabile di struttura del Polo specialistico riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi di Tricarico.

“Oltre i margini in Basilicata” è un progetto di teleriabilitazione, realizzato grazie ad un finanziamento del Fondo di Beneficienza di Intesa San Paolo e promosso dal Polo Specialistico Riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi di Tricarico, rivolto a bambini affetti da disabilità della sfera cognitiva e neuromotoria e alle loro famiglie in forma di sostegno psicologico.