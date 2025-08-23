Oltre all’autovelox, il sorpassometro e, in autostrada, in arrivo il Navigard

Questo mese di agosto che vede milioni di italiani viaggiare in auto per le vacanze e che sta per finire ci ha portato anche delle novità proprio in materia di sanzioni alle infrazioni del codice della strada. Nelle settimane scorse, agli onori della cronaca è andato un piccolo comune del sud, Acquapesa (Cosenza), che dal 4 agosto ha installato l’ultima versione di un sistema in grado di sanzionare i sorpassi effettuati là dove è vietato. Nome tecnico di questo specifico è SV3, meglio noto come Sorpassometro. Anch’esso deve essere chiaramente segnalato con cartelli e la sua installazione deve essere approvata dal Prefetto. Il sorpassometro ha un compito, dunque, mirato: intercettare chi ignora i divieti di sorpasso in curva, in salita, sugli incroci e ovunque vi sia una linea continua sull’asfalto, ma esso pare essere anche “in grado di individuare veicoli privi di assicurazione o revisione, offrendo così un monitoraggio più ampio e continuo del traffico.” QUI per chi vuole saperne di più. Come ricordavamo nel titolo, non è questa però l’unica novità in materia in arrivo. In autostrada, tra pochi mesi, andrà in pensione il tutor e sarà sostituito da un nuovo sistema: il Navigard. Un sistema di monitoraggio autostradale di ultima generazione sviluppato da Movyon, il polo tecnologico di Autostrade per l’Italia (Aspi), che introduce tecnologie avanzate (radar, sensori, telecamere, server periferici e intelligenza artificiale) per il rilevamento di infrazioni e per il controllo della rete autostradale in tempo reale. La fase di implementazione del dispositivo inizierà nel 2026 su alcune tratte autostradali e prevede l’estensione a tutta la rete gestita da Aspi entro il 2027.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.