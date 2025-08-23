domenica, 24 Agosto , 2025
Cronaca

Oltre all’autovelox, il sorpassometro e, in autostrada, in arrivo il Navigard

Vito Bubbico
Vito Bubbico

Questo mese di agosto che vede milioni di italiani viaggiare in auto per le vacanze e che sta per finire ci ha portato anche delle  novità proprio in materia di sanzioni alle infrazioni del codice della strada. Nelle settimane scorse, agli onori della cronaca è andato un piccolo comune del sud, Acquapesa (Cosenza), che dal 4 agosto ha installato l’ultima versione di un sistema in grado di sanzionare i sorpassi effettuati là dove è vietato. Nome tecnico di questo specifico è SV3, meglio noto come Sorpassometro. Anch’esso deve essere chiaramente segnalato con cartelli e la sua installazione deve essere approvata dal Prefetto. Il sorpassometro ha un compito, dunque, mirato: intercettare chi ignora i divieti di sorpasso in curva, in salita, sugli incroci e ovunque vi sia una linea continua sull’asfalto, ma esso pare essere anche “in grado di individuare veicoli privi di assicurazione o revisione, offrendo così un monitoraggio più ampio e continuo del traffico.”  QUI per chi vuole saperne di più. Come ricordavamo nel titolo, non è questa però l’unica novità in materia in arrivo. In autostrada, tra pochi mesi, andrà in pensione il tutor e sarà sostituito da un nuovo sistema: il Navigard. Un sistema di monitoraggio autostradale di ultima generazione sviluppato da Movyon, il polo tecnologico di Autostrade per l’Italia (Aspi), che introduce tecnologie avanzate (radar, sensori, telecamere, server periferici e intelligenza artificiale) per il rilevamento di infrazioni e per il controllo della rete autostradale in tempo reale. La fase di implementazione del dispositivo inizierà nel 2026 su alcune tratte autostradali e prevede l’estensione a tutta la rete gestita da Aspi entro il 2027.

 

Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
