Ad oggi il 65% degli italiani che hanno più di 12 anni sono stati vaccinati con due dosi contro il Covid. “Un grande risultato – afferma Francesco Figliuolo – che si deve anche ai giovani nella fascia 12-19anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid”.

In Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 agosto, sono state effettuate 4.402 vaccinazioni. A ieri sono 372.261 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,3 per cento) e 287.408 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (51,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 659.669 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 793 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 66 sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 36 guarigioni (tutte di residenti in Basilicata) ed è deceduta una persona.”

Dunque, in base ai dati di questo comunicato odierno, si registra ancora un decesso, dopo quello di ieri, con una incidenza positivi/tamponi dell’8,32% in risalita rispetto al 7,04% e al 5,88% dei due giorni precedenti, oltre che rispetto a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 6,66%.

Il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 36 ulteriori guarigioni) sfonda il muro dei mille è arriva, esattamente, a 1.007.

(NB. Mentre pubblichiamo non sono ancora disponibili le tabelle riepilogative con ulteriori dati, le inseriremo appena ne disporremo)

Eccole. Da esse rileviamo che i ricoveri totali salgono da 24 a 26, mentre quelli in terapia intensiva rimangono ad uno.

E, contrariamente al primo comunicato, non riporta decessi (??????). Davvero, una leggerezza incredibile (bisogna dare credito al primo comunicato o al secondo?). Non sarebbe il caso di farne uno e buono? (Verifichiamo ora che il primo è stato corretto)

I nuovi casi riguardano: Melfi (9), Venosa (6), Matera (5), Muro Lucano (4), 3 a Potenza, Miglionico e Castelluccio Inferiore, poi (come da elenco in tabella a seguire) altri comuni con un numero inferiore di casi.