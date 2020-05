Franco Vespe , astronomo giramondo, è persona tutta d’un pezzo e se vede che le cose non vanno per superficialità, dabbenaggine, assenza di buon senso da una parte e dall’altra non ci pensa due volte e denuncia tutto tutti. Quanto accaduto all’ospedale Madonna delle Grazie, con la ressa di utenti bloccate all’ingresso a causa di una sanificazione della quale nessuno sapeva nulla, ha procurato quello che le norme di sicurezza anticovid avrebbe dovuto evitare : l’assembramento. Sembrava una ‘’corrida’’ e quel clima, coincidenze del caso, ha portato al completamento dei dati di elaborazione sulla Spagna che ha avuto un alto indice di mortalità e picchi di campane con l’andamento da plaza de toros. Fa nulla il virus de la coruna (il virus a corona) è all’angolo o quasi. E per Franco Vespe d’obbligo disegnare una campana da penisola iberica.



“Ieri(27 maggio) purtroppo –esordisce Vespe-ho avuto problemi e non ho postato grafici. Anche ieri, davanti all’entrata principale dell’Ospedale mi sono trasformato in Hulk. Ero andato all’ospedale per fare il prelievo di sangue ed ho trovato alle 9:30 di mattina, le porte sbarrate e un assembramento di persone come alla Bruna che voleva entrare. Perchè era chiusa ? Perchè stavano facendo la disinfestazione! Cioè questi fanno la disinfestazione quando gli utenti devono accedere ai servizi! Bah. Mi sono fermato distante dall’entrata per evitare l’ammucchiata. Intanto la gente arrivava e, noncurante, credendo che io stessi lì per svago, mi scavalcava per andarsi ad accalcare alla porta (senza esagerare un centinaio di persone!). Per lo più anziani! Ad un certo punto non ci ho visto più ed ho invitato gli “accalcanti a disperdersi. Ho invitato le guardie giurate ad uscire per regolamentare la folla. “Non abbiamo questo compito” è stata la risposta! A questo punto ho rinunciato, ma non senza prima avvertire la Polizia. Insomma ho fatto il delatore! In un paese normale questo dovrebbe essere prassi ordinaria; ma in Italia pare di no! Pare che chi ha dentro senso civico che ruggisce, sia un vigliacco riprorevole delatore da isolare. Comunque andiamo ai grafici’’. E veniamo alla Spagna

“ Ho perso molto tempo a trattare i dati intrigatissimi della Spagna.- ha commentato Vespe. Questo testimonia che forse noi italiani siamo stati relativamente più diligenti rispetto sicuramente ai pessimi svedesi ed agli spagnoli. Ma andiamo ai dati. Per ora solo i decessi. Si vede che il carico di decessi è stato terribile all’inizio per l’Italia, ma il picco è stato più drammatico per la Spagna. Si nota comunque che lo strascico dei morti in Italia ha creato una campana più larga di quella spagnola. Questo si può capire perchè forse in Italia l’area del contagio è stata molto più vasta, sia in termini geografici che di popolazione. A dopo i contagi. Inserirti anche i contagi. La Spagna ha più contagi dell’Italia. Però si può vedere come, anche per i contagi, la campana dell’Italia è più larga; mentre quelli della Spagna hanno una punta più pronunciata (arriva fino a quasi 10 mila al giorno). Queste campane larghe ci dicono che in Italia ci sono stati più focolai diffusi che hanno dilatato temporalmente il contagio e costretti ad una segregazione più lunga. Insomma tutto sommato Spagna ed Italia hanno avuto una situazione molto simile anche se l’Italia ha avuto un decorso più lungo’. Olèee