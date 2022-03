Riceviamo e pubblichiamo una nota della Coldiretti Basilicata

“Esortiamo la presa in carico tempestiva e formale, da parte della Giunta regionale, delle priorità segnalate dalla Coldiretti, al fine di dare immediate risposte all’agricoltura lucana in questo grave periodo di crisi”. E’ l’invito rivolto dalla Coldiretti Basilicata, in una lettera inviata al governatore lucano, Vito Bardi, e all’assessore regionale all’Agricoltura, Vincenzo Baldassarre, a mantenere fede agli impegni assunti a margine dell’imponente manifestazione organizzata lunedì scorso a Potenza. “Chiediamo, in particolare, sostegni temporanei emergenziali idonei ad attutire le diseconomie derivanti dall’aumento dei prezzi dei principali fattori di produzione delle imprese agricole (energia elettrica, gas, fertilizzanti, mangimi, ecc.)- evidenzia il presidente dell’organizzazione agricola, Antonio Pessolani – oltre all’istituzione di un fondo rotativo regionale per sostenere ulteriormente le imprese agricole nelle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario assistite da Ismea nonché per favorirne la liquidità, e poi interventi di compensazione dei maggiori costi dell’energia sostenuti dal Consorzio di Bonifica”. Per la Coldiretti lucana sono necessario e urgenti anche “ contributi per interventi di sanità veterinaria in favore degli allevatori per il tramite dell’ARA Basilicata e misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiali”. “Ora è il momento di mantenere fede agli impegni assunti davanti a migliaia di agricoltori e allevatori” conclude Pessolani.