Ok 2^ chance per Ottavio a The Voice senior ,ma niente semifinale

La nostra Arisa gli aveva dato una seconda chance https://giornalemio.it/eventi/per-ottavio-altra-chanche-a-the-voice-senior-grazie-ad-arisa/ e Ottavio Nuzzolese, imprenditore agricolo della provincia di Matera ha ripagato la fiducia con una ottima interpretazione di ” Chiamami ancora Amore” di Roberto Vecchioni. Naturalmente contentissimo e con lui Arisa. Ottavio al settimo cielo, fiero del suo lavoro e di quello che coltiva, tant’è che ha portato con sé semi e sementi da piantare. Ne ha approfittato Nek, tra i giurati con Clementino e Rocco Hunt e Loredana Bertè, che ama la campagna e coltiva l’orto. Ottavio è approdato nella squadra di Arisa come ultimo arrivo per completare la formazione di dieci. Ma quella andata in onda su RaiUno, venerdì 5 dicembre, è stata anche l’ultima puntata è la cantante lucana ne doveva scegliere solo sei da portare in semifinale. Scelta difficile per una squadra dalle caratteristiche ben definite. Ottavio non è stato tra i prescelti, ma ha dimostrato a sé stesso che nella vita nessun traguardo è impossibile. Convinzione e fiducia vanno oltre i miracoli. Bravo Ottavio. La passione del canto continua a coltivarla come fai tutti i giorni nella tua azienda e per i genuini prodotti della Basilicata.

