Il colpo d’occhio è di quelli di fresco restauro e tinteggiatura e con tanto di riproduzione di una numero, il 75, di una tratta ferroviaria – quella a scartamento ridotto delle ex Ferrovie calabro lucane, oggi Ferrovie appulo lucane- finita nel sottosuolo di via Fratelli Rosselli. In superficie è rimasto quell’antico presidio di mobilità extraregionale ad attendere viandanti e passeggeri per ristorare il corpo e la mente. Resta il buon esempio di decoro e arredo urbano, che auspichiamo possa essere replicato in altre zone del centro, dei quartieri e dei borghi di Matera.

A Giovanni Scarola, ingegnere, e a quanti hanno collaborato all’intervento, come riportato nel servizio del 29 gennaio scorso https://giornalemio.it/cronaca/buone-pratiche-memoria-e-colore-per-il-casello-ferroviario/ va il merito nell’aver investito nella memoria e nella storia della città. Ad altri, per scarsa sensibilità, preparazione culturale, l’invito a non perdere il treno… con la buona cultura per l’arredo urbano e il restauro. E per ispirarsi basta fare una passeggiata nell’area dell’ex Passaggio a livello.