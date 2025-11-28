Oggi sciopero dei giornalisti per il contratto e sul diritto dei cittadini ad essere informati

La Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana ha proclamato una giornata di sciopero per oggi, venerdì 28 novembre 2025, dalle ore 6 e per 24 ore (dalle 5.30 per la Rai). Perché il contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto per stigmatizzare come il giornalismo, presidio fondamentale per la democrazia, da parte degli editori aderenti alla Fieg non riceve una attenzione (in termini di investimenti) adeguata, nonostante le copiose sovvenzioni pubbliche. Anzi, si sono susseguiti tanti, troppi, tagli e pochi investimenti accrescendo precarietà ed incertezze tra i lavoratori del settore. In oltre 10 anni si è così assistito alla riduzione degli organici nelle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto. Una situazione che, nello specifico, non ha danneggiato solo l’aspetto lavorativo della categoria, ma ha avuto fortissime ripercussioni anche sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati. In questi anni i giornalisti dipendenti sono diminuiti e si è fatto ricorso a dismisura allo sfruttamento di collaboratori e precari (pagati con pochi euro a notizia) senza diritti, senza futuro e ricattabili. Nel contempo anche il potere di acquisto degli stipendi è stato eroso dall’inflazione, quasi del 20% secondo Istat, da qui la rivendicazione di un incremento adeguato. A fronte di ciò, gli editori aderenti alla Fieg propongono un aumento irrisorio e chiedono di tagliare ulteriormente il salario dei neo assunti, alimentando una odiosa divisione generazionale nelle redazioni. Come dicevamo, questa dei giornalisti italiani, non è una battaglia corporativa. Ma parte dalla consapevolezza che un’informazione davvero libera e plurale, che deve assolvere al meglio al delicato e fondamentale ruolo di attore di controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli ed indipendenti, non ricattabili economicamente. Dunque ci si batte per un contratto nuovo, che tuteli i diritti e che guardi all’informazione con le nuove professioni digitali, regolando l’uso dell’Intelligenza Artificiale e ottenendo l’equo compenso per i contenuti ceduti al web. E per spingere gli editori e la Fieg a guardare al futuro puntando su una informazione professionale, investendo sulla tecnologia e sui giovani, non pensando di trattare questi ultimi come manovalanza intellettuale a basso costo. Vi sono stati presidi e manifestazioni in diverse città. Anche a Potenza si è svolto in mattinata un presidio in Piazza Mario Pagano a cui ha partecipato anche una delegazione del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, con la presidente Sissi Ruggi.

Giornalisti in sciopero: l’Ordine della Basilicata a sostegno della mobilitazione nazionale. “Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata sostiene convintamente le ragioni alla base dello sciopero nazionale proclamato per il 28 novembre dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Una mobilitazione necessaria che cade in un momento in cui la professione giornalistica vive condizioni che mettono a rischio dignità, autonomia e qualità dell’informazione. Il mancato rinnovo del contratto collettivo, fermo dal 2016, ha prodotto un arretramento economico e professionale gravissimo. La distanza emersa

nella trattativa tra sindacato ed editori non riguarda solo gli aspetti salariali, ma investe la tutela dei più giovani, dei collaboratori e dei freelance, che costituiscono oggi una parte essenziale ma spesso fragile del sistema informativo. Proposte che introducono salari di

ingresso insufficienti o che scaricano i costi sulle nuove generazioni risultano inaccettabili e prefigurano un indebolimento strutturale della professione. Un contratto equo, aggiornato e rispettoso non è una rivendicazione corporativa, ma un presupposto deontologico. Senza condizioni di lavoro adeguate, infatti, la libertà professionale viene compromessa e con essa la qualità dell’informazione, bene essenziale per il diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto, plurale e indipendente. L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata auspica, dunque, una immediata ripresa della trattativa e un confronto costruttivo tra le parti sociali che porti a un accordo capace di valorizzare il lavoro giornalistico, garantire tutele reali e affrontare con responsabilità anche le sfide poste dall’innovazione tecnologica. Oggi ci fermiamo. Lo facciamo per difendere il lavoro, la dignità della professione e la qualità dell’informazione: pilastri senza i quali non può esistere una democrazia compiuta.” La Presidente Sissi Ruggi e il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.