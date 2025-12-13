Oggi manifestazione e Presidio a Melfi – per Anan Yaeesh e per la Palestina libera

A Melfi, come preannunciato dalla nota che pubblichiamo più avanti -diffusa dalle Reti Per la Palestina di Basilicata- è in corso oggi una mobilitazione a carattere interregionale articolata in un concentramento in Via della Cittadinanza Attiva, alle ore 11, con partenza di un corteo che darà vita in un nuovo presidio sotto il carcere in via Lecce dove è detenuto il palestinese Anan Yaeesh.

“Il 13 Dicembre -Manifestazione e Presidio a Melfi – per Anan Yaeesh e per la Palestina libera” “Dopo i presidi solidali del 13 e del 26 Ottobre, poi del 15 Novembre, sotto la casa circondariale di Melfi, dove dallo scorso 23 Settembre il prigioniero politico palestinese Anan Yaeesh è stato trasferito in custodia cautelare dalla sezione di alta sicurezza del carcere di Terni per allontanarlo da un consolidato circuito di sostegno esterno;

dopo lo sciopero della fame di una settimana da lui iniziato il 4 Ottobre in coincidenza ed in solidarietà con la diffusa mobilitazione popolare sfociata nell’immensa manifestazione per la Palestina libera e per reclamare la fine del genocidio in atto a Gaza e in Cisgiordania, interrotto solo dopo aver ottenuto alcune importanti richieste riguardanti i diritti di comunicazione ed importanti aspetti sanitari grazie all’attivazione di una campagna volta alla rottura di ulteriori quanto ingiustificate forme di penalizzazione ed isolamento,

pur considerando che Anan si è sentito costretto ad attuare forme di autolesionismo a fronte di promesse non mantenute;

dopo ormai circa due anni di detenzione per un surreale processo che lo vede imputato per art. 270 bis c.p. a causa del suo sostegno, mai rinnegato, alla Resistenza palestinese; a seguito delle importanti udienze del 21 e del 28 Novembre celebrate al Tribunale dell’Aquila, sabato 13 Dicembre a Melfi è prevista una mobilitazione a carattere interregionale che si articolerà in un concentramento in Via della Cittadinanza

Attiva, alle ore 11, da dove partirà un corteo che sfocerà in un nuovo presidio sotto il carcere in via Lecce.

CONTRO UN PROCESSO INGIUSTO

Al centro della giornata di mobilitazione del 13 Dicembre ci sarà l’indignazione collettiva contro un processo voluto da istituzioni e servizi segreti dello stato genocida di Israele; un processo alla Resistenza più volte segnato da gravi limitazioni del diritto alla difesa e da ricorrenti quanto improvvide ingerenze, che sono state possibili non di certo in virtù del diritto internazionale e di quanto previsto dalla Carta costituzionale italiana, bensì dalla natura degli interessi commerciali, militari e finanziari che intercorrono tra Italia ed

Israele. La chiamata a deporre da parte della Corte d’Assise di Appello del Tribunale dell’Aquila addirittura dell’ambasciata israeliana nell’udienza del 21 Novembre è una lampante dimostrazione della subordinazione dei poteri centrali italiani ai desiderata ricattatori di una potenza coloniale che impone un sistema di apartheid condannata dalla Corte Internazionale di Giustizia ed indiziata di genocidio dalla Corte Penale Internazionale. Nell’ultima udienza, dopo lunga requisitoria autoreferenziale, il PM ha chiesto 12 anni per Anan (tre volte quanto Anan ha scontato su sentenza dello stesso tribunale israeliano per

partecipazione alla seconda Intifada!); rispettivamente 9 e 7 anni per i palestinesi suoi amici Alì e Mansour, oggi a piede libero in quanto non esistono stracci di prova a loro carico. Il clima creato intorno alla vicenda giudiziaria di Anan è quantomeno allarmante, non solo considerando l’allungamento dei termini preventivi della custodia cautelare, ma temendo la possibilità di una decisione finale, arbitraria quanto unilaterale, di estradizione, maturata da parte del ministro della Giustizia del governo italiano.

Oltretutto ad Anan, in quanto perseguitato politico fatto ripetutamente oggetto di torture plurime e tentativi di omicidio, spetterebbero di diritto forme di tutela molto meno precarie della semplice “protezione speciale” ottenuta dallo Stato italiano nel 2019. Ciò nonostante, già nel Gennaio 2024 le competenti autorità italiane, dopo averlo arrestato, erano pronte ad estradarlo in Israele senza remore etiche e morali! La dichiarazione di inestradabilità verrà (provvisoriamente) emanata dalla Corte di Appello dell’Aquila a Marzo 2024 dopo una campagna battente di associazioni internazionali e movimenti, anche se Anan verrà nuovamente arrestato (nello stesso periodo) per “associazione terroristica anche

internazionale”, con il coinvolgimento di altri due palestinesi suoi amici, Ali Irar e Mansour Doghmosh, in seguito rilasciati per mancanza di elementi probatori e tuttavia anch’essi sotto processo, pur di non far cadere l’impianto accusatorio, che resta basato sulle tesi di Tel Aviv.

RAFFORZARE LA SOLIDARIETÀ VUOL DIRE RECIDERE I LEGAMI DI COMPLICITÀ GENOCIDA

È per questo che la giornata del 13 Dicembre a Melfi non dovrà limitarsi ad un ulteriore attestato di solidarietà nei confronti di chi come Anan è costretto a subire le conseguenze di relazioni diplomatiche e commerciali tra Stati che hanno sviluppato nei decenni immondi livelli di complicità ai danni dell’intero popolo palestinese e del suo sacrosanto diritto all’autodeterminazione.

Di ciò ne sono riprova:

 il tacito recente rinnovo quinquennale del ventennale Memorandum d’Intesa in materia di cooperazione militare e di difesa sottoscritto dai governi di Italia ed Israele, prontamente denunziato con formale e dettagliato Atto di Diffida recapitato alle competenti autorità governative italiane lo scorso 21 maggio 2025 da dieci giuristi italiani

 la dettagliata denunzia avanzata ad Ottobre 2025 dal Gruppo dei Giuristi ed Avvocati per la Palestina all’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale sulla complicità del governo italiano nella commissione dei crimini di Israele ai danni del popolo palestinese tramite fornitura di armamenti, munizioni, servizi bellici  la conferma della postazione dell’Italia quale secondo partner commerciale militare di Israele, con l’importazione del 20% di armi e tecnologie con applicazione bellica e con l’incontenibile e pervasivo incremento di forme di produzione di morte in situ (la forte connessione con il sistema militare-industriale di Israele è diretta. Quest’ultimo ospita 3 stabilimenti e 248 dipendenti di Leonardo spa in Israele dal luglio 2022, dopo l’acquisizione della società israeliana RADA Electronic Industries, specializzata in radar per la difesa a corto raggio e anti-droni e dopo la conseguente nascita della nuova società israeliana DRS

RADA Technologies, controllata da Leonardo DRS Inc. con sede negli Stati Uniti) e sofisticati sistemi di ‘sicurezza’ e sorveglianza

 l’impiego di componenti chimiche e di esplosivi (cordoni detonatori, nitrato di ammonio) utilizzati nella guerra contro i palestinesi di Gaza; la prassi consolidata tra paesi dell’area NATO e Israele di comprovare efficacia ed efficienza dei sistemi di armamento e di intelligence in quanto ‘testati sul campo’.  la dotazione dei caccia Alenia Aermacchi M-346 Master ‘Lavi’ in funzione addestrativa (il gruppo Leonardo ne ha consegnati a Israele 30 esemplari tra il 2014 e il 2016, senza alcuna garanzia che non venissero trasformati nella versione armata fighter attack, dotabile di mitragliatrici da 20 millimetri, cannoncino da 30 millimetri, sistemi di ancoraggio e sgancio di bombe e pod subalari per missili aria-aria o aria-terra).  l’utilizzo sistematico di porti e di basi NATO in territorio italiano (Sigonella, Ancona, Bari, Brindisi, Ciampino, Napoli) per garantire forniture belliche ed energetiche all’esercito israeliano

 messa a disposizione (sotto tutela e protezione della Digos) di lidi e resorts in Italia per la ‘decompressione’

psicologica dei soldati IDF ‘stressati’ dagli eccessi della macelleria quotidiana

 la negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese tramite piatta adesione del governo italico al folle piano neocoloniale trumpiano di trasformazione della striscia di Gaza in resort e casinò per ricchi e sceicchi del cosiddetto ‘Patto di Abramo’

 l’accettazione passiva governativa dei sequestri pirateschi effettuati dalle forze armate israeliane in acque internazionali ai danni dei membri delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla

 l’approvazione di norme incostituzionali per attutire e reprimere le mobilitazioni di massa contro il genocidio, in un contesto di criminalizzazione politica e mediatica dei movimenti pro-Palestina prontamente definiti ‘antisemiti’.

COSTRUIAMO UNA GRANDE CONVERGENZA POLITICA E SOCIALE CONTRO IL RIARMO

In occasione della giornata del 13 Dicembre a Melfi

Invitiamo a prendere la parola costituzionalisti, giuristi, associazioni partigiane, perché il diritto di resistenza non può essere trattato come “terrorismo”, tantomeno sulla base di accuse formulate dagli organi operativi di uno stato sionista occupante come Israele, il cui governo ed il cui esercito sono condannati dalla Corte Internazionale di Giustizia e mentre suoi esponenti di primo piano sono ricercati dalla Corte Penale Internazionale per genocidio.

Invitiamo a prendere la parola e a partecipare non solo le donne e gli uomini delle generose e diffuse reti informali per la Palestina, ma anche le operaie e gli operai che in questi mesi di valorosa mobilitazione si sono adoperate/i nei porti, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle fabbriche, per bloccare il flusso delle merci funzionali allo sterminio sistematico degli abitanti di Gaza e di gran parte della Cisgiordania. È a loro, alle loro rappresentanze sindacali, che va l’accorato appello a rendere effettivo e permanente, dal

basso, il blocco del commercio di armi e di ogni componente ad uso bellico con Israele ed il suo apartheid, così come accadde con una poderosa e protratta campagna internazionale che fece naufragare lo Stato razzista del Sud Africa nel 1990.

È a loro, nei giorni del ricatto tra programmi di riconversione bellica di quote di produzione di Stellantis nel gioco di joint venture tra la compartecipata statale Leonardo SpA e la tedesca Rheinmetall per l’acquisizione di Iveco Defence Vehicles per concorrere alla fornitura di mezzi militari all’esercito italiano, che chiediamo di cercare e di trovare una strada per interrompere definitivamente il letale connubio tra produzione alienata di merci e produzione di morte. A loro, così come agli sviluppatori di programmi di cyber security e

di intelligenza artificiale, chiediamo di spezzare il connubio fra armi tradizionali e tecnologia digitale, che si è visto e si continua a vedere violentemente in azione nella guerra contro i palestinesi a Gaza, mettendo a nudo il colossale inganno del sistema di produzione “dual use”, che consente ai colossi bellici multinazionali di mettere a sistema il complesso della ricerca universitaria, dei più importanti enti italiani, delle banche di investimento, con l’elaborazione informatizzata dei più avanzati sistemi di sorveglianza satellitare nell’aerospazio, nella cantieristica navale, nei processi di ibridazione dei mezzi corazzati.

SAPER DIRE NO ALLA BASILICATA TERRITORIO MILITARIZZATO VUOL DIRE SAPER RECUPERARE CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FONDATA SUL VALORE D’USO

Mentre la UE di Ursula Von Der Leyen e la NATO spingono per 800 miliardi di Euro in armamenti con il piano “ReArm Europe”, a cui verranno aggiunte ulteriori centinaia di miliardi di Euro a seguito del ricatto sui dazi doganali imposti da Trump alla UE per comprare armi e gas USA; mentre le multinazionali traggono vantaggio dalla guerra; mentre governi sempre più nazional/securitari e guerrafondai continuano a tagliare

Sanità, Istruzione, Ambiente, diritti sociali acquisiti, salari e pensioni, si sta consumando il definitivo passaggio dal Welfare al Warfare.

I circa 7.000 miliardi di Euro da spendere nei prossimi 10 anni, previsti dal Piano di riarmo UE in procinto di essere varato, prevede un costo complessivo pro-capite nel periodo – neonati europei compresi – di 13.600 Euro.

La bozza di manovra di bilancio che la compagine del governo Meloni si accinge a varare prospetta un immediato aumento delle spese militari italiane, tramite “progetto Safe”, di non meno di 12 miliardi di Euro. Nella prospettiva delle quote del 5% del PIL da destinare all’incremento delle capacità difensive secondo i desiderata di NATO e UE, in Italia le spese belliche aumenteranno di 23 miliardi di Euro in 3 anni e di circa 140 miliardi nei prossimi 15 anni, a netto discapito dei redditi da lavoro, del diritto alla casa, dell’istruzione, della formazione e lavoro, delle infrastrutture e dei servizi, della Sanità, delle pensioni,

dell’ambiente, mentre già si veleggia verso quote spaventose di vecchie e nuove povertà, con oltre 14 milioni di poveri!

È per questo che ci rivolgiamo ancora a loro, operaie ed operai, ricercatrici e ricercatori, afflitte/i dall’ansia nei lunghi giorni della crisi che sta attraversando l’intero comparto automobilistico ed il suo indotto anche nella zona industriale di Melfi. È a loro che chiediamo di contribuire a smascherare il ricatto insito nella proposta del presidente regionale lucano Bardi di svendere al ministro della guerra Crosetto una Basilicata

ritenuta “territorio ideale” dove attrarre nuovi investimenti internazionali nei settori strategici della Difesa e dell’Aerospazio; dove lavoratori e cittadini devono essere in grado di dimostrare che la “grande opportunità per la crescita professionale dei nostri giovani e per il rafforzamento dell’intero tessuto produttivo lucano” può provenire da investimenti produttivi socialmente utili e rispettosi dell’ambiente e della vita, non certo dalla trasformazione di un intero territorio in polo produttivo di morte.

INVITIAMO STUDENTESSE E STUDENTI A COSTRUIRE RELAZIONI SOLIDALI E SAPERI CONTRO GUERRA E GENOCIDIO

Sabato 13 Dicembre sarà anche l’occasione per unire le forze con le studentesse e gli studenti di Melfi, dei centri del Vulture/Melfese/Alto Bradano, così come di Potenza e di Matera, non solo per alzare con forza la voce contro il silenzio complice delle istituzioni, mentre Regione Basilicata e Governo centrale sostengono di fatto l’industria bellica, nascondendosi dietro falso e generico mito della “crescita economica”, ma per praticare solidarietà internazionalista e per invocare la pratica della democrazia e della consultazione di chi la scuola la vive e per sollecitare l’intera popolazione lucana ad esprimersi con chiarezza sulle scelte strategiche formative e produttive a partire dai destini che potenti collusi vorrebbero imporre ai nostri territori.

INVITIAMO LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A RIBADIRE IL DIRITTO DEI PALESTINESI A DISPORRE DELLE PROPRIE RISORSE, ALLE BONIFICHE, ALL’ACQUA, ALLA TERRA, AL CIBO, ALLA SALUTE

Contro guerra, corsa al riarmo, genocidio, estrattivismo, anche le associazioni ambientaliste sono chiamate a mobilitarsi. Sappiamo infatti che nel cuore dell’operazione di ridefinizione del comando imperialista delle aree medio orientali, il controllo delle fonti energetiche fossili primarie e delle rotte commerciali, come sempre, riveste un ruolo cruciale. La normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi e Israele resta a tutt’oggi per USA e schieramento “occidentale” obiettivo irrinunciabile, a fronte di assetti geopolitici dove insiste il 60% delle risorse mondiali di petrolio del pianeta. Solo dallo stretto di Hormuz passa via nave il 30% del petrolio mondiale. Sul Golfo Persico insistono Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, che non rappresentano certo semplici “espressioni geografiche” a disponibilità neocoloniale. Le ricadute degli approvvigionamenti di greggio, gas e semilavorati sarebbero drammatiche, sia a seguito di un possibile blocco di oltre 15 milioni di barili di petrolio al giorno, sia per la decantata strategia della rigassificazione,

considerando che l’export del GNL da Qatar ed Oman ricopre da solo il 40% del mercato….

Mentre l’aviazione israeliana ha sterminato con logica spietatamente terrorista dirigenti militari di primo piano, centri di trattamento, ingegneri nucleari, civili iraniani, minacciando con Trump l’uso dell’atomica, l’italica ENI sguazza indisturbata con altre compagnie petrolifere negli affari del gas sottratto dagli israeliani ai palestinesi (proprietari per almeno il 62%), contribuendo a stracciare ogni residuo del diritto internazionale firmando convenzioni come quella del 2024. L’esplorazione nei blocchi delle aree marine

riconosciuti ai palestinesi dal diritto internazionale venne divisa tra Israele, Cipro, Egitto, violando una convenzione dell’ONU e negando alla Palestina il diritto di ricercare le risorse naturali insieme agli altri stati dell’area, fino al punto che nel 2022 Israele lanciò gare di appalto per la ricerca di gas naturale nella zona al largo di Gaza.

A fine Ottobre 2023, nel pieno infuriare della vendetta e dello sterminio, le ricerche esplorative del gas presero il via con 12 licenze in due zone di concessione. Una di queste zone è la “Zona G”, assegnata all’ENI, a BP, alla britannica Dana Petroleum, alla israeliana Ratio Petroleum Energy; un’altra assegnata ad Azera Socar (State oil Company of Azerbaigian Republic) e New Med Energy (israeliana).

Mentre Israele ha facile gioco a non riconoscere i diritti estrattivi palestinesi, avendo ridotto in macerie non solo Gaza, ma l’idea stessa della Palestina, Eni e governo italiano (in sostanza una cosa sola, a cominciare dai servizi segreti e dal c.d. “Piano Mattei”) continuano a sceglie in modo corresponsabile di contravvenire agli accordi internazionali, pur di fare prevalere gli interessi economici e i profitti aziendali rispetto al diritto dei popoli di utilizzare in autonomia le proprie risorse.

Sappiamo bene che Eni è partner strategico di Israele, a fronte di valutazioni che stimano profitti attesi per oltre 200 miliardi di dollari.

Gaza è stata da anni percepita come un ostacolo per la realizzazione di un nuovo canale per il trasporto energetico tra Asia ed Europa. La guerra genocida condotta da Israele è quindi ampiamente vantaggiosa per l’industria del gas italiana. Non è quindi un azzardo sottolineare quanto profonda sia la linea di continuità che connette le politiche di

oggettiva correità del governo italiano con le criminali condotte di sterminio perpetrate dal governo israeliano, così come non è azzardato rilevare che i provvedimenti securitari adottati “in patria” dal governo Meloni concorrano a tacitare i movimenti di opposizione alle politiche estrattive che privilegiano in modo cieco e perverso l’accelerazione distruttiva del surriscaldamento climatico, la sottrazione e l’inquinamento delle matrici ambientali, a discapito delle necessarie bonifiche dei territori e della improrogabile decarbonizzazione.

Tutto ciò conferma che i soggetti aziendali e politici che da decenni piegano sistematicamente la scatola vuota che chiamano democrazia continuano a praticare in realtà l’occupazione e l’assedio permanente e securitario degli spazi di mediazione sociale e che non potranno di certo essere loro a garantire una transizione giusta ed equa.

Perché senza cambiare lo stato di cose presenti non ci potrà mai essere una transizione energetica che non incorpori la logica di potere dominante.

Perché è l’intero paradigma dell’attuale modello di produzione e di relazioni sociali che va cambiato, dal basso, nel solco strategico del primato del valore d’uso e dei Beni Comuni. Mentre la finta “tregua” garantisce ad Israele l’impunità internazionale, lo sganciamento di ulteriori centinaia di tonnellate di bombe, il processo di espulsione e sostituzione etnica dei Palestinesi si materializza con l’annessione di oltre il 50% del territorio della Striscia e con le aggressioni sistematiche in Cisgiordania da parte dei coloni.

Giustizia sociale e giustizia ambientale vanno a picco, intanto anche in Italia (scivolata al 14° posto in UE e all’85esimo mondiale), tra stop alle prospettive di riconversione ecologica e rilancio del fossile; tra ritardi nella bonifica delle aree inquinate e crescita esponenziale delle diseguaglianze dovute ai cambiamenti climatici.

COSA VOGLIAMO

Nella prospettiva della Terza Guerra Mondiale, con armi atomiche ed integrata con l’intelligenza artificiale, dobbiamo saper trovare insieme, seguendo l’esempio dei portuali genovesi e dei porti del Mediterraneo che bloccano i carichi di armamenti diretti in Israele, le forme ed i modi per schierarci dalla parte del boicottaggio dei genocidi, respingendo ed abbandonando ogni forma di passiva accettazione del lavoro come ricatto e qualsivoglia rassegnata subordinazione, reclamando:

 Stop immediato alla produzione ed esportazione di armi negli scenari bellici, nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione italiana

 Trasparenza sulle attività di ricerca e produzione di merci e dati “dual use” con possibili applicazioni militari e mappatura delle banche, dei siti, delle aziende, delle ricerche di CNR e Università, che orientano alla produzione bellica investimenti e strategie economiche

 Investimenti in lavoro civile, orientato al valore d’uso, non finalizzato alla produzione di armamenti ed alla sorveglianza, ma utile alla salute ed al territorio  Solidarietà con la Palestina ed opposizione alla complicità di aziende ed istituzioni italiane nel genocidio in atto. Che le istituzioni nazionali e locali interrompano immediatamente ogni forma di collaborazione con Israele e le sue agenzie!

SABATO 13 DICEMBRE 2025 Per far sentire la nostra voce solidale ad Anan e per rafforzare il contributo culturale, politico, sociale, per la conquista del sacrosanto diritto alla terra, al cibo, all’acqua, alla vita, alla libertà, del popolo palestinese, invitiamo a partecipare alla giornata di confronto e di lotta che culminerà nel CORTEO (concentramento in Via della Cittadinanza Attiva ore 11) e a seguire PRESIDIO SOTTO IL CARCERE DI MELFI VIA LECCE SNC. Reti per la Palestina di Basilicata