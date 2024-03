Oggi, l’Alta Corte britannica decide su Assange: riaprire processo o estradizione negli USA.

Nella tarda mattinata di oggi, 26 marzo, a Londra -intorno alle ore 12,00 italiane- i due giudici dell’Alta Corte britannica che devono decidere se riaprire il processo a Julian Assange, oppure negare ogni ulteriore ricorso e quindi consentire la sua estradizione negli Stati Uniti (dove lo attendono un processo già scritto e fino a 175 anni di galera), emetteranno il proprio verdetto. Nelle stesse ore gli attivisti pro-Assange si riuniranno in segno di solidarietà davanti alle Ambasciata del Regno Unito di Roma, dalle 12,30 alle 14,00 e a Milano, alle ore 18, in piazza del Liberty. A Napoli, invece, si ritroveranno -alle 17,30 -in Piazza Dante, dove in altre occasioni hanno già allestito una “cella” piccola come quella di Julian (3mx2m), in cui, a turni, si siedono vestiti di arancione come i prigionieri di Guantanamo. Trattasi di presidi che verranno effettuati per valutare, insieme e a caldo, quanto sarà stato deciso dai giudici inglesi e per preparare eventuali altre iniziative. Questo è il post pubblicato da Stella Morris, nella serata di ieri.

