Si terrà oggi pomeriggio -Lunedì 12 luglio 2021- dalle ore 17,30 alle 20,30 – presso l’ex ospedale San Rocco di via San Biagio a Matera, l’iniziativa pubblica della CGIL (che si potrà seguire anche in diretta sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/cgilmatera) dal titolo: “Migranti? Persone! – Respingi l’indifferenza….. Per fare entrare i sogni bisogna aprire le porte all’immigrazione, all’accoglienza, all’integrazione”.

Trattasi della presentazione dello “Sportello dei diritti e della solidarietà” per la tutela e l’assistenza dei migranti e delle badanti che, dopo l’introduzione di Eustachio Nicoletti (segretario generale Cgil Matera), vedrà la partecipazione del Prefetto di Matera Rinaldo Argentieri, del Sindaco di Matera Domenico Bennardi, di Monsignor Caiazzo, del Presidente dell’Amministrazione Provinciale Piero Marrese, dell’esponente della Segreteria Nazionale della Cgil – Giuseppe Massafra, del Patronato INCA Nazionale – Emamuele Galossi e Angelo Summa Cgil Basilicata, nonchè la neo responsabile dello “sportello” Maria Rosaria Deufemia.