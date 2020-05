Dopo due giornate in cui si erano registrati zero contagi su tutti i test processati e si sperava di poter proseguire questa volta anche nei giorni a seguire, ieri sera è giunta -invece- la notizia di un nuovo caso di positività a Montalbano Jonico, il primo registrato in questa comunità (https://giornalemio.it/cronaca/primo-caso-di-positivita-al-covid19-a-montalbano-jonico/).

La task force regionale nel comunicato con cui rende noto che in tutta la giornata di ieri, 15 maggio, sono stati effettuati 645 test per l’infezione da Covid – 19.

Da notizia che di questi, 644 sono risultati negativi e 1 positivo, riscontrato nel Comune di Chiaromonte.

Il Caso registrato a Montalbano Jonico, invece, viene attribuito alla Regione Lombardia da cui il cittadino era rientrato.

Infatti nel comunicato si legge “È stata inoltre riscontrata una nuova positività “di rientro” nel Comune di Montalbano Jonico. Riguarda una persona che aveva fatto il tampone a Milano ed è stata conteggiata dalla Regione Lombardia, dove era temporaneamente domiciliata. Ora si trova a Montalbano Jonico in isolamento domiciliare.”

Nella giornata di ieri sono guarite 8 persone.

Con questo aggiornamento i casi di contagio al momento attivi confermati in tutta la regione sono 113. Ieri erano 120 ai quali va aggiunto il positivo di oggi e vanno sottratti gli 8 guariti.

Ai 113 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 250 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 2 pazienti disgnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 21.496 tamponi, di cui 21.087 risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 30 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 6, terapia intensiva 0, pneumologia 4;

Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 17, terapia intensiva 1, pneumologia 2.

I lucani in isolamento domiciliare sono 83.

Il prossimo aggiornamento domani, 17 maggio, alle ore 12,00.

A seguire il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.