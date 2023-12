Oggi il consiglio comunale di Matera su Addizionale Irpef, TARI e IMU 2024

E’ stata convocata per oggi, alle ore 16.00, presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, dal presidente Francesco Salvatore, la seduta straordinaria del consiglio comunale si Matera. Otto i punti all’ordine del giorno tra cui l’approvazione delle aliquote per il 2024 dell’Addizionale Irpef, della TARI e dell’IMU. Eccoli in dettaglio: 1. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali avente ad oggetto: “Mozione istituzione zona franca energetica. Un’opportunità per utilizzare gli strumenti comunitari rivolti ai territori in situazioni di ridotto sviluppo economico e/o affetti da gravi forme di sottoccupazione”. 2. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo contro i tagli ai Comuni previsti nel disegno di bilancio del Governo Meloni”. 3. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 385 del 03 novembre 2023 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Tredicesima variazione per settore manutenzione urbana“. 4. Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2024. 5. Determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta 2024. 6. Approvazione aliquote Imu anno 2024. 7. Approvazione nuovo regolamento rimodulato per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. 8. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di F.M. L’eventuale seconda convocazione è fissata per le ore 16 di lunedì 11 dicembre, sempre presso la sala “Pasolini” di via Sallustio. La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul canale Facebook del Comune di Matera.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.