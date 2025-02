Oggi i funerali della bimba di 3 anni morta in ospedale.

Ha proclamato il lutto cittadino il sindaco di Ginosa (Taranto), Vito Parisi, per oggi in concomitanza dei funerali della bimba di circa tre anni, residente a Marina di Ginosa e deceduta la sera del 12 febbraio scorso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove si trovava ricoverata dal 27 gennaio con diagnosi di ascesso faringeo. L’autopsia si è svolta ieri dal medico legale Luigi Cippolloni, coadiuvato dall’infettivologo Massimo Delfino e dal pediatra Carmine Serra. Nel registro degli indagati risultano essere stati iscritti -dal pm inquirente Francesco Ciardo- 12 medici con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. La bimba, che aveva un forte mal di gola, era stata prima accompagnata all’ospedale San Pio di Castellaneta e poi trasferita all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza il quadro clinico era peggiorato forse a causa di una infezione faringea, tanto da rendere necessaria anche una consulenza all’ospedale Giuseppe Moscati. Il 12 febbraio la bambina è andata in arresto cardiaco e a nulla, nonostante la prontezza dell’intervento, sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale medico.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.