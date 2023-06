Oggi e domani, nei Sassi, la troupe di Canale 5 per una puntata de “I viaggi del cuore”

Oggi e domani, nei Sassi di Matera, una troupe di Mediaset è impegnata a girare una puntata de “I viaggi del cuore”, la rubrica itinerante che va in onda su Canale 5. Lo ha reso noto il Comune di Matera, accogliendo la richiesta dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata. Il programma, che va in onda da diversi anni la domenica mattina ed è condotto da don Davide Banzato, della Comunità “Nuovi Orizzonti”, si occupa dell’approfondimento culturale e religioso, ma nel contempo vengono esaltate le bellezze dei luoghi visitati. La nota del Comune precisa che “Saranno interessate dalle riprese piazza San Pietro Caveoso; piazza San Francesco; la Fabbrica del Carro (rione Piccianello); centro storico e rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.” Per Bennardi e D’Oppido, trattasi di una “ulteriore occasione di visibilità per la nostra Matera che va ad intercettare una particolare tipologia di turista, che si muove tra i luoghi più intimi e spirituali come le nostre meravigliose chiese rupestri e i riti sacri della festa del 2 Luglio. Un’iniziativa che rientra anche nell’attività di rilancio dell’ufficio comunale Cinema”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.