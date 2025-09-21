Oggi dovrebbe esserci l’Equinozio d’autunno, ma non quest’anno. Perchè?

In base al calendario e, quindi, anche alla convinzione comune, oggi 21 settembre sarebbe il giorno in cui cade sempre l’Equinozio d’autunno, ovvero il momento del passaggio dall’estate all’autunno nell’emisfero boreale (mentre in quello australe segna il passaggio dall’inverno alla primavera). Ma nel 2025, ci dicono invece gli astronomi, esso avverrà in ritardo: il 22 settembre, esattamente alle ore 20,19 (ora italiana). Ricordiamo a noi tutti che stiamo parlando del fenomeno astronomico che segna il momento in cui il Sole, nel suo percorso lungo l’eclittica, attraversa l’equatore celeste passando dall’emisfero nord a quello sud. In pratica, quel momento in cui il Sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre, determinando una quasi perfetta uguaglianza tra le ore di luce e quelle di buio in tutto il pianeta. Ma perchè non si verifica ogni anno allo stesso orario? Perchè la durata dell’anno solare (il tempo che la Terra impiega a compiere un’orbita completa attorno al Sole) non coincide perfettamente con l’anno civile di 365 giorni. Quindi la data non è fissa, ma può variare tra il 21 e il 23 settembre. E a dare certezza al 21 settembre non è bastato nemmeno l’escamotage della correzione al calendario gregoriano dell’aggiunta degli anni bisestili.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.