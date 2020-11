Ecco i “Dati estratti alle ore 12.40 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e relativi ai “dati processati il 5 novembre 2020″

Tamponi di giornata 1.461/Positivi 274 (30 non lucani) con l’indice del rapporto tamèoni/positivi che schizza al 18,75%. Crescono di dieci unitù i ricoveri ospedalieri ma rimangono fermi quelli in terapia intensiva.

Ricoverati 116

25 MI Matera

9 Pneumologia Matera

35 MI Potenza

20 Pneumo Potenza

11 MU Potenza

7 TI Potenza

9 TI Matera

Positivi 274 (30 non residenti in Basilicata)

24 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Alanno (Pescara) rientrato dall’Albania

1 Cento domiciliato Matera

1 Lamezia domiciliato Matera

1 Porto Sant’Elpidio domiciliato Matera

1 Roseto Capo Spulico domiciliato Matera

1 Spezzano Silano domiciliato Viggianello

2 Accettura

3 Atella

6 Avigliano

3 Barile

1 Bernalda

6 Brienza uno domiciliato Latronico

1 Cancellara

1 Corleto

3 Ferrandina

3 Forenza

5 Garaguso

2 Genzano

7 Grassano

2 Irsina

1 Latronico

5 Lauria

1 Lavello domiciliato Melfi

1 Marsiconuovo domiciliato Brienza

1 Marsicovetere

59 Matera

35 Melfi

7 Miglionico

1 Moliterno

7 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

6 Palazzo

2 Pietragalla

3 Pisticci

1 Policoro

5 Pomarico

12 Potenza due domiciliati Brienza

14 Rapolla

10 Rionero

2 Rotonda

1 Salandra

3 San Fele

1 Sant’Angelo le Fratte

4 Sant’Arcangelo

2 Stigliano

3 Tricarico

1 Tursi

8 Venosa

1 Viggianello

Guariti 32

27 Venosa

2 Matera

1 Trecchina

1 Corleto

1 Ginestra

Deceduti 3

1 Potenza

1 Venosa

1 Matera

Ed ecco a seguire il report ufficiale della task force pubblicato alle 13,27 da cui si prende atto, oltre alla conferma dei dati precedenti anticipati dalla Giunta regionale, che il numero totale dei positivi nella nostra regione è giunto a quota 2.204.

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 6 NOVEMBRE (DATI 5 NOVEMBRE)

“La task force regionale comunica che ieri, 5 novembre, sono stati processati 1.461 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 274 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 24 persone residenti in Puglia e lì in isolamento; una persona residente in Abruzzo e lì in isolamento (di rientro dall’estero); 1 residente in Emilia Romagna e in isolamento a Matera; 2 residenti in Calabria e in isolamento a Matera; 1 residente nelle Marche in isolamento a Matera; 1 residente in Calabria e in isolamento a Viggianello; 2 di Accettura; 3 di Atella; 6 di Avigliano; 3 di Barile; 1 di Bernalda; 6 di Brienza di cui uno domiciliato Latronico; 1 di Cancellara; 1 di Corleto; 3 di Ferrandina; 3 di Forenza; 5 di Garaguso; 2 di Genzano; 7 di Grassano; 2 di Irsina; 1 di Latronico; 5 di Lauria; 1 di Lavello domiciliato Melfi; 1 di Marsiconuovo domiciliato Brienza; 1 di Marsicovetere ; 59 di Matera; 35 di Melfi; 7 di Miglionico; 1 di Moliterno; 7 di Montalbano Jonico; 2 di Montescaglioso; 6 di Palazzo; 2 di Pietragalla; 3 di Pisticci; 1 di Policoro; 5 di Pomarico; 12 di Potenza di cui due domiciliati a Brienza; 14 di Rapolla; 10 di Rionero; 2 di Rotonda; 1 di Salandra; 3 di San Fele; 1 di Sant’Angelo le Fratte; 4 di Sant’Arcangelo; 2 di Stigliano; 3 di Tricarico; 1 di Tursi; 8 di Venosa; 1 di Viggianello.

Nella stessa giornata guarite 32 persone (27 di Venosa, 2 di Matera, 1 di Trecchina, 1 di Corleto, 1 di Ginestra) e sono decedute 3 persone (1 di Potenza, 1 di Venosa, 1 di Matera)

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 2.204 (1.995 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 244 positività di residenti e si sottraggono 32 guarigioni di residenti e 3 decessi) e di questi 2.088 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 59 deceduti (2 di Spinoso, 10 di Potenza, 4 di Paterno, 4 di Moliterno, 4 di Villa D’Agri / Marsicovetere, 2 di Irsina, 2 di Rapolla; 2 di Montemurro, 2 di Pisticci; 3 di Matera; 1 di San Costantino Albanese, 3 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano; 1 di Bernalda; 2 di Grumento, 2 di Tramutola; 2 di Marsiconuovo; 1 di Viggiano; 1 di San Chirico Raparo; 1 di Sarconi, 2 di Roccanova, 1 di Garaguso, 1 di Pietrapertosa, 1 di Tolve, 1 di Castelsaraceno, 1 di Rotonda, 1 di Venosa); 699 guariti ed altre 76 persone, fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni (il dettaglio nel bollettino epidemiologico).

Sono 116 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

-a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 7 in Terapia intensiva, 20 in Pneumologia e 11 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 25 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva e 9 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 112.980 tamponi, di cui 108.124 risultati negativi.”

A seguire le solite schede riepilogative dei dati: