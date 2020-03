Il dirigente dello sportello del Protocollo DELL’ASM, ubicato presso la sede centrale in via Montescaglioso a Matera, avv. Roberto Digirolamo, ha disposto che, con decorrenza immediata, l’attività di protocollazione, sia in entrata che in uscita, sarà possibile solo in modalità telematica.

A tal fine tutte le relative richieste potranno essere inviate all’indirizzo pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it.

Il citato sportello di Protocollo sarà aperto in modalità front line per comprovate emergenze, esclusivamente in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, previo appuntamento telefonico chiamando al numero 0835/253572.