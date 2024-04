Odio e sconcio: cancellate quelle scritte!

Antonio Raucci non puo’ tacere quando intorno a casa, tra via Cappelluti e dintorni, guarda i muri imbrattati di scritte oscene, che incitano all’odio, passando dal triviale allo sfottò campale. E così si è recato in Municipio, a Matera, e ha denunciato la cosa alla Polizia Locale, perchè l’Amministrazione provveda a far cancellare- con pennello e vernice- quelle sconcezze. Ma non basta servono buon senso e una campagna di educazione al rispetto del decoro urbano, degli altri che non la pensano come noi. Una sfida da intraprendere, a scuola, nei luoghi di incontro e con tanto senso di responsabilità. Ognuno deve fare la propria parte. Antonio l’ha fatta e continuarla a farlo anche se quelle scritte non saranno cancellate…