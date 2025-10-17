OdG: L’attentato a Ranucci dopo campagne di delegittimazione. Stop a minacce fisiche e verbali contro giornalisti.

“Solidarietà a Sigfrido Ranucci: l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata condanna l’intimidazione e difende la libertà di stampa Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata si unisce al Consiglio Nazionale ed esprime profonda solidarietà e vicinanza al

giornalista Sigfrido Ranucci, vittima nella notte di un grave atto intimidatorio, con l’esplosione di un ordigno davanti alla sua abitazione.” E’ quanto scrive la Presidente Sissi Ruggi in una nota in cui stigmatizza che “Si tratta di un gesto vile e gravissimo che rappresenta un inquietante salto di qualità negli attacchi al ruolo dell’informazione in una società democratica e in particolare al giornalismo d’inchiesta, come sottolineato anche dal presidente del Consiglio nazionale Carlo Bartoli.” Un attentato che giunge “Dopo le campagne di delegittimazione, le minacce e le aggressioni”, con questo “ricorso alla violenza fisica” che “richiama pagine buie della nostra storia.”

“La libertà di stampa –si ricorda la nota- è un bene comune che deve essere difeso con determinazione quale pilastro fondamentale della nostra società. Colpire un giornalista significa colpire il diritto dei cittadini a essere informati e la tenuta stessa della democrazia.

Siamo certi che le autorità faranno piena luce sull’attentato e garantiranno a Ranucci la necessaria protezione per continuare a esercitare liberamente il suo mestiere.” Ruggi, conclude, ribadendo che “L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata condanna con fermezza ogni tentativo di intimidire il giornalismo libero e ribadisce che nessuna minaccia, ogni aggressione, fisica e verbale potrà mai spegnere la voce di chi, con rigore e coraggio, difende il diritto all’informazione e la verità dei fatti.

L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata si unisce alle voci dell’intera categoria nel ribadire che nessuna intimidazione potrà mai piegare chi ha scelto di servire la verità e il diritto

all’informazione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.