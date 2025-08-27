OdG Basilicata: Fermare le uccisioni di giornalisti a Gaza

“L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprime profonda indignazione per i continui attacchi contro gli operatori dell’informazione nella Striscia di Gaza. È solo grazie al lavoro coraggioso dei giornalisti locali, spesso operanti anche per conto delle agenzie di stampa internazionali, che il mondo riesce a conoscere una parte di ciò che si vorrebbe tenere

nascosto da parte dell’esercito israeliano. Ed è proprio per questo che essi vengono deliberatamente presi di mira e uccisi.

La tragica sequenza trasmessa in diretta mondiale, con l’uccisione di cinque operatori dell’informazione posizionati su una scala di un ospedale, rappresenta l’ennesima testimonianza di una strategia mirata a oscurare la verità e a impedire il libero esercizio della professione giornalistica.” E’ quanto riportato in una nota con cui, inoltre “L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprime solidarietà alle famiglie delle vittime – giornalisti, pazienti e personale sanitario – e si unisce alle parole del Presidente nazionale Carlo Bartoli: “Occorre mettere fine a queste uccisioni indiscriminate. La comunità

internazionale non può limitarsi a espressioni di circostanza: è necessario garantire la libertà di stampa, assicurare l’accesso in sicurezza ai giornalisti internazionali e consentire ai medici di svolgere il loro compito, quello di salvare vite umane”.” Nel comunicato si ricorda anche che “Prosegue, inoltre, la campagna di raccolta fondi “Alziamo la Voce per Gaza”, promossa da Operatrici e operatori dell’informazione per Gaza, da #NoBavaglio e da Usigrai, con l’adesione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e di numerose associazioni tra cui Articolo 21, Giulia Giornaliste, Libera Informazione, Carta di Roma, ControCorrente Lazio, Movimento Pace e Giustizia in Medio Oriente, InfoFuturo e Gaynet. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente MPS: IBAN: IT40N0103003250000005602513 Intestato a: Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti Causale: “Alziamo la Voce per Gaza”.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.