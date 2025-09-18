giovedì, 18 Settembre , 2025
HomeCronacaOcchio alle truffe, se hai dubbi chiama il 112!
Cronaca

Occhio alle truffe, se hai dubbi chiama il 112!

Franco Martina
Di Franco Martina

Una simpatica vignetta con il furbo di turno che tenta di fare il pacco a una attempata signora, a piè fermo nel respingere l’offerta, rafforzata dalla rassicurante presenza di un carabiniere. E la vignetta che contrassegna la campagna dei Carabinieri di Bari per prevenire le truffe agli anziani. Il consiglio ” Se hai dubbi chiama il 112…” E l’invito a fare attenzione alle Truffe. ” Diffidate delle persone che non conoscete! Nessun carabiniere verrà mai a chiedere denaro a casa”. E nel dubbio, rivolgersi all’Arma che sanno come trattare i furbi del raggiro verso persone in buona fede. Per la cronaca la vignetta è stata realizzata dal maestro Antonio Mariella, che con vignette dal tratto simpatico e satirico celebra i valori dei carabinieri con il progetto ”Carabinierando”. Per saperne di più cercate la pagina social https://www.facebook.com/carabinierando/?locale=it_IT

Articolo precedente
Rifiuti nel posto sbagliato. Ma se ci fosse una alternativa…
Articolo successivo
Premio Giornalistico di Critica Televisiva al materano Ivan Moliterni
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti