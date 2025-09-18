Occhio alle truffe, se hai dubbi chiama il 112!

Una simpatica vignetta con il furbo di turno che tenta di fare il pacco a una attempata signora, a piè fermo nel respingere l’offerta, rafforzata dalla rassicurante presenza di un carabiniere. E la vignetta che contrassegna la campagna dei Carabinieri di Bari per prevenire le truffe agli anziani. Il consiglio ” Se hai dubbi chiama il 112…” E l’invito a fare attenzione alle Truffe. ” Diffidate delle persone che non conoscete! Nessun carabiniere verrà mai a chiedere denaro a casa”. E nel dubbio, rivolgersi all’Arma che sanno come trattare i furbi del raggiro verso persone in buona fede. Per la cronaca la vignetta è stata realizzata dal maestro Antonio Mariella, che con vignette dal tratto simpatico e satirico celebra i valori dei carabinieri con il progetto ”Carabinierando”. Per saperne di più cercate la pagina social https://www.facebook.com/carabinierando/?locale=it_IT