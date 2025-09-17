Occhio alle truffe. Il Caf uil avvisa e diffida

Una segnalazione doverosa quella fatta dal segretario regionale della Uil di Basilicata Vincenzo Tortorelli, che con un post su WhatsApp ha invitato a diffidare da falsi sms, che stanno utilizzando impropriamente il nome del Caf per altri fini. Cittadini avvisati… e invitati a utilizzare i numeri ufficiali delle sedi di Potenza e Matera.

L’AVVISO

⚠️ attenzione ‼️

Vi segnaliamo che stanno circolando falsi SMS che utilizzano impropriamente il nome del CAF, invitando le persone a contattare numeri a pagamento per presunte comunicazioni urgenti.

Si tratta di una truffa finalizzata a sottrarre denaro tramite telefonate a pagamento ‼️

Pertanto il messaggio non ha alcuna relazione con il CAF UIL, vi invitiamo a ignorare questi SMS e a telefonarci sui nostri numeri ufficiali in caso di necessità.

☎️ CAF UIL Potenza 0971443774

☎️ CAF UIL Matera 0835344036

🌎 vi ricordiamo che potete trovare i contatti di tutte le nostre sedi sul sito caf.uilbasilicata.it