Occhio alle date dei controlli Autovelox su SS96 della PM di Altamura

Il comando di polizia municipale di Altamura, ha comunicato alla Prefettura di Bari il calendario dei servizi di controllo con rilevatore della velocità “velomatic“, con la presenza della pattuglia sul posto, per il mese di Ottobre, sulla strada statale 96. Sono previsti appostamenti della pattuglia della polizia locale al mattino dalle 09,00 alle 13,00 e al pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00.

In particolare, la postazione di controllo verrà collocata: Al km 87,100 in direzione Bari il 10 ottobre;

Al Km 91,600 in direzione Bari il 12 ottobre;

Al Km 93,600 in direzione Bari il 17 ottobre;

Al Km 90,000 in direzione Altamura il 19 ottobre;

Al Km 86,150 in direzione Altamura il 24 ottobre;

Al Km 85,900 in direzione Bari il 26 ottobre;

Al km 87,100 in direzione Bari il 31 ottobre.

