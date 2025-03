Occhio ai truffatori… E se avete un dubbio chiamate i Carabinieri

Ed è la cosa da fare e subito, chiamando il ‘’112’’ , recandosi in Caserma o coinvolgendo persone di fiducia, per evitare di essere raggirati da persone che usano le buone maniere o che minacciano facendo leva sulla buona fede o sulla ‘’debolezza’’ di persone anziane, deboli, che prese alla sprovvista- sapendo che un parente è in pericolo o si è messo in guai- non esito a consegnare danaro e preziosi. E così un incontro con ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri consente di informarsi e di ricevere utili consigli per non incappare nella rete dei truffatori che ‘’lavorano’’ nelle città, ma anche nei piccoli centri dove – spesso- le persone sole, per buona educazione o abitudine, non esitano a interloquire con i ‘’forestieri’’. A Grassano il comandante della Compagnia, Andrea Calabria, ha tenuto un incontro con gli anziani illustrando come comportarsi nel caso si dovesse incappare nei truffatori. Una campagna di informazione dell’ Arma che, periodicamente, raggiunge persone delle fasce deboli nei centri piccoli e grandi. Certo se il legislatore, che ha attuato disposizioni a tutela anche dei truffatori gravati di precedenti specifici, consentisse la diffusione di foto dei ‘’soliti noti’’ o di ‘’insospettabili’’ sarebbe facile per anziani e semplici cittadini essere prevenuti. Sono i paradossi del BelPaese all’insegna dell’avviso ‘’non disturbate i conducenti…’’ Ironia a parte, resta l’ottimo lavoro di prevenzione e contrasto dell’Arma che invita a diffidare degli sconosciuti. E occhio ai truffatori.



GRASSANO: I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI PER CONSIGLI CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI.

Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Matera contro le truffe agli anziani. L’iniziativa, promossa dall’Arma dei Carabinieri, mira a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione agli anziani, spesso vittime di raggiri e truffe. Anche a Grassano si è tenuto un incontro nell’auditorium comunale, dove il Comandante della locale Compagnia Carabinieri ha incontrato un nutrito numero di cittadini di tutte le fasce d’età, ai quali è stata richiamata l’attenzione su episodi di cronaca realmente avvenuti, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente preferite dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati. L’evento ha visto la partecipazione attiva anche di alcune vittime di truffe avvenute in abitazione che, attraverso la loro esperienza diretta, sono intervenute fornendo utili raccomandazioni e suggerimenti necessari a prevenire questi fenomeni sempre più frequenti.



L’Arma dei Carabinieri rivolge particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità; già da tempo l’Istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe. Oltre il danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

La prevenzione contro le truffe agli anziani proseguirà con ulteriori incontri informativi, volti a rafforzare il legame tra le Forze dell’Ordine e la popolazione, per garantire un territorio più sicuro e protetto ed evitare che certi reati siano consumati. Il consiglio principale è sempre quello di chiamare il NUE 112 in caso di dubbi o atteggiamenti/contatti strani da parte di sconosciuti.