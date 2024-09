Occhio ai truffatori. E se avete un dubbio avvisate i Carabinieri

E’ sempre buona prassi, come hanno fatto i Carabinieri a Irsina, nel corso di un incontro con gli anziani,illustrare come comportarsi per evitare di essere raggirati, in buona fede, da truffatori in trasferta. Un incontro postivo per ritornare a dispensare buoni consigli sul come fare quando si viene avvicinati da persone, che con le buone maniere, per passare poi alle minacce, per chiedervi danaro, gioielli, da versare al ”maresciallo” o all’avvocato di turno, per aiutare un parente in difficoltà o che ha avuto un incidente. Uno spaccato di una casistica ricorrente, con il conseguente stillicidio di vittime. I Carabinieri ci sono e hanno individuato e arrestato gran parte degli autori. Ma occorre intensificare la collaborazione. Una telefonata al ”112”, una capatina in caserma, magari con l’aiuto di un parente o una persona amica, può contribuire a evitare di incappare nelle truffe. Non trascurate alcun particolare. E nei piccoli centri persone e auto di ”forestieri” si notano subito…



CONSIGLI CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI, I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI DI IRSINA.

Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Matera contro le truffe agli anziani. L’iniziativa, promossa dall’Arma dei Carabinieri, mira a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione agli anziani, spesso vittime di raggiri e truffe. Nei giorni scorsi infatti si è tenuto un incontro nell’auditorium “Don Vito Manfredi” della chiesa S.S. Salvatore all’Immacolata di Irsina, dove il Comandante della locale Compagnia Carabinieri ha incontrato un nutrito numero di cittadini di tutte le fasce d’età ai quali è stata richiamata l’attenzione su episodi di cronaca realmente avvenuti, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente preferite dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati. L’evento ha visto la partecipazione attiva, anche di alcune vittime di truffe avvenute in abitazione che, attraverso la loro esperienza diretta, sono intervenute fornendo utili raccomandazioni e suggerimenti necessari a prevenire questi fenomeni sempre più frequenti.



L’Arma dei Carabinieri rivolge particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità già da tempo l’Istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe. Oltre il danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

La prevenzione contro le truffe agli anziani proseguirà con ulteriori incontri informativi, volti a rafforzare il legame tra le Forze dell’Ordine e la popolazione, per garantire un territorio più sicuro e protetto ed evitare che certi reati siano consumati. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla popolazione, in particolare alle persone più vulnerabili, a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi comportamento sospetto.