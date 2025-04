Occhio ai limiti di velocità. Giornata di controlli il 9 aprile della Polstrada

Nel titolo vi abbiamo tradotto il termine in italiano per annunciare la giornata della Speed Marathon, che vedrà impegnate pattuglie della Polizia stradale nel controlla della velocità sulle strade del Materano e della Basilicata. Obiettivo, con l’apporto di apparecchiature di diversa tipologia, è quello di monitorare e contrastare quanti violano il Codice della Strada con il rischio di procurare pericolo per sé e per gli altri. Il 9 aprile occhio…e rispettate i limiti di velocità da oggi e nei giorni a venire.

COMUNICATO STAMPA

“SPEED” – “SPEED MARATHON”

Al via la “Speed Marathon”, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità cui ha aderito la Polizia Stradale Italiana, organizzata “ROADPOL” – European Roads Policing Network.

Mercoledì 9 aprile 2025, sarà una giornata di controlli a tappeto che vedrà impegnate le pattuglie della Polizia Stradale preceduta – dal 7 al 13 aprile 2025 – da un’intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità, anche con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione, sia sulla viabilità autostradale e sia sulle principali arterie di comunicazione del nostro Paese.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione promosse dall’Unione Europea per il periodo 2021-2030 con l‘obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo