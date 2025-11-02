domenica, 2 Novembre , 2025
Cronaca

Occhio agli sms degli ”uffici Cuup” sono una truffa.

Di Franco Martina

Se avete ricevuto un messaggino con questa denominazione e con un invito a rispondere per ”comunicazioni che la riguardano” per una visita specialistica o altro sappiate che siete davanti a una truffa, segnalata nei mesi scorsoi Pertanto non rispondete. In Basilicata il Centro di prenotazione unica ” Cup” (con una sola P) ha un numero verde che comincia con 800 e il sistema, aldilà dei tempi di attesa per questo o quell’esame, è affidabile. L’invito è sempre lo stesso: diffidate delle imitazioni e non rispondete agli sconosciuti. Dell’argomento se ne è occupato nel giugno scorso anche la trasmissione ” Chi l’Ha visto?”, associazioni di consumatori e Asl del centro nord, zona del Paese da dove sono partite le prime segnalazioni.
Cosa sono i ” Cuup”
Sono tentativi di phishing che invitano a chiamare numeri telefonici (spesso con prefissi a pagamento come 899 o 895) per sottrarre denaro.Si consiglia di non rispondere, ignorando il messaggio SMS. Evitare, pertanto, di comporre i numeri di telefono del messaggio. Meglio cancellare e se è il caso segnalare il tentativo di truffa alle autorità competenti: autorithy, polizia postale, carabinieri, guardia di finanza ecce

