Obiettivo finale: “Via tutti i palestinesi…per fare una Gaza tutta ebraica” (video)

Ieri sera, chi si è sintonizzato su LA7, dove andava in onda la trasmissione “Propaganda Live”, ha avuto modo di assistere ad un impressionante e prezioso reportage giornalistico di Francesca Mannocchi effettuato sul campo dove è in corso l’operazione militare israeliana (https://www.la7.it/propagandalive/video/dagli-aiuti-umanitari-su-gaza-ai-territori-palestinesi-occupati-il-reportage-di-francesca-mannocchi-25-05-2024-544360). E’ stato sicuramente impressionante vedere quelle riprese dall’alto di un aereo da cui si lanciava cibo su città completamente rase al suolo dalla ferocia dei bombardamenti israeliani a persone che vagano come anime perse. Una tabula rasa che non può trovare ragione nella pur legittima ricerca di colpire i responsabili del massacro del 7 ottobre. Immagini di una risposta militare assolutamente sproporzionata e palesemente non condotta a colpire i responsabili materiali ma scatenata contro una intera popolazione, con una potenza di fuoco che ha già provocato decine di migliaia di vittime e un esodo di fatto. Che poi appare essere sempre di più l’obiettivo finale perseguito dal governo israeliano fortemente condizionato dall’estremismo di destra espressione di quei coloni protagonisti in tutti questi anni di occupazioni illegittime di territori palestinesi. Appare sempre più evidente che chi governa Israele ha pretesto l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre per fare ciò che avrebbe desiderato fare da sempre: cacciare i palestinesi ed occupare tutte le loro terre per farle diventare tutte territorio israeliano. Come da disegno sionista. E che non sia una mera ipotesi ma una realtà che progredisce nonostante tutte le chiacchiere ipocrite che si sentono in giro lo si capisce dall’altrettanto impressionante intervista, contenuto sempre nello stesso servizio di Francesca Mannocchi, a Daniella Weiss, che si autodefinisce “madrina dei coloni“, la loro “maestra“, una energica ed iper ideologizzata settantottenne dell’ultradestra ebraica, amica del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir che è alla guida gli insediamenti ortodossi ebraici nelle zone dove non si potrebbe costruire.

Quei coloni che, come racconta Francesca Mannocchi in studio a Diego Bianchi – “arrivano prima con le tende, poi con i caravan, che poi diventano costruzioni, che poi si trasformano in insediamenti e infine in città, illegali per il diritto internazionale”. Ebbene, Dal 7 ottobre, la Weiss, è diventata una accesa e scientifica promotrice del reinsediamento sul territorio palestinese (“Da ora in poi dedicheremo la nostra vita per fare una Gaza tutta ebraica”), spiegando in dettaglio i progetti già pronti per “un territorio tutto ebraico che va dall’Egitto all’Iraq, dal Nilo all’Eufrate“. La Weiss immagina già la nuova Gaza di cui mostra un immagine progettuale con tanti palazzi e un bel cuore mentre dice che “lì la sabbia dorata e il mare sono più belli della Costa Azzurra”, dimostrando di avere idee in proposito molto chiare: “Costruiremo delle comunità a Gaza. Prenderemo la Striscia e la divideremo in lotti e li distribuiremo ai soldati e alle loro famiglie”. Ma”Dove andranno i rifugiati di Gaza?” chiede Mannocchi. “Andranno in Egitto, Turchia, Canada, Stati Uniti, in tutti i paesi del mondo…come tutti i rifugiati, come gli afghani o i siriani” risponde Weiss. “Ma loro vogliono vivere nella loro terra…” ribatte la giornalista. “No, pagano per andarsene via perché soffrono. Non è la loro terra. Gli arabi non resteranno a Gaza. Punto. Questa volta è finita, il prossimo passo è che gli ebrei vadano là (…) costruiremo delle comunità a Gaza. Ristabiliremo l’area di Gush Katif nella zona nord fino alla parte sud. Quindi la giustizia del mondo moderno è lasciarci tornare a Gaza”. Insomma, come afferma pure in altro punto dell’intervista: “mentre voi protestate, noi facciamo i fatti“. Una visione agghiacciante, insensibile al destino altrui. Infatti, alla domanda della giornalista : “Quando vedi la distruzione di Gaza cosa senti? Arrabbiata, la Weiss, risponde: “E allora la distruzione di Dresda e Amburgo o Berlino? Cosa ha fatto il mondo allora? Perché non chiedi agli Stati Uniti cosa hanno fatto a Hiroshima e Nagasaki? Posti che sono stati distrutti da persone insane e ricostruite da persone normali. Costruiremo gli insediamenti e educheremo i bambini a sognare Gaza e piano piano costruiremo con l’influenza della politica… presto arriverà….più presto di quanto si pensa”. Ma non vi basti questo sunto. Vi consigliamo di vederla l’intervista, (https://tg.la7.it/esteri/limpressionante-intervista-francesca-mannocchi-coloni-vogliono-in-gaza-tutta-ebraica-25-05-2024-213872) dura poco, perchè come dicevamo è impressionante e dimostra come “la belva umana” possa nascondersi anche sotto la apparente bonacciona faccia di una nonna. Perchè, come suggerisce Francesca Mannocchi: “Non facciamo l’errore di pensare che l’estremismo ebraico così espresso sia folkloristico e minoritario. Ci sono tre fattori: il coraggio di fare, il consenso pubblico e l’influenza politica. Prima non c’era niente in Giudea e Samaria adesso ci sono 750mila coloni. Voi continuate pur a manifestare noi intanto facciamo. E questa visione convince. E mentre noi stiamo qui a pensare ‘ma figurati sono estremisti’ loro raccolgono i nomi delle famiglie che vogliono andare a Gaza e il consenso del ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir“. Una consapevolezza che rende drammaticamente evidente la complicità dei paesi occidentali nello scempio del popolo palestinese….anche a fronte di un giudice che ha il coraggio di stigmatizzare anche giuridicamente quanto accade. Ma viene attaccato come se avesse osato fare qualcosa che non doveva. Ma c’è giustizia nel mondo solo se nessuno si può collocare al di sopra della legge.