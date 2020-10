E’ fresco di nomina, Vito Pace, già presidente del Consorzio del Caciocavallo Silano Dop dal 2010. La sua riconferma è avvenuta nel pomeriggio del 2 Ottore 2020, in occasione dell’Assemblea dei soci. Venti, in tutto i soci del consorzio, uno tra i primi a nascere nel l Mezzogiorno d’Italia ben 27 anni fa, un consorzio interregionale che abbraccia 5 regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Campania e che ha rinnovato la fiducia a Vito Pace con voto unanime e per alzata di mano.

Presidente, una grande soddisfazione ma anche una grande responsabilità?

Certamente la soddisfazione e l’orgoglio è grande ma è altrettanto grande il senso di responsabilità che sento sulle mie spalle e che i soci mi hanno affidato accordandomi la fiducia.

Qual è il lavoro che ha fatto in questi anni in consorzio e quali sono i progetti futuri?

Il percorso del Consorzio fatto fino ad ora non è stato sempre facile, ma è stato sicuramente ricco di sfide e soddisfazioni. Penso, ad esempio al riconoscimento della Dop; penso alla prima volta che abbiamo partecipato ad una fiera dell’agroalimentare all’estero; o ancora alle varie assemblee in cui ci siamo confrontati tra regioni con territori simili ma con specificità diverse. Ad ogni modo durante il mio mandato, vorrei continuare il processo di valorizzazione del caciocavallo. Portare il prodotto su nuovi mercati nazionali ma anche esteri. Vorrei rafforzare questa linea anche perchè il mercato è un po’ cambiato rispetto agli ultimi anni.

Cambiato in che senso?

Fino a qualche anno fa occorreva lavorare e ragionare sulla conquista dei palati esigenti e capaci di capire e apprezzare la genuinità del prodotto. Oggi il consumatore è consapevole del prodotto che vuole ma ha esigenze diverse cerca e chiede confezioni sempre più piccole. Dunque bisogna lavorare sul packaging e sulla pezzatura per incrociare il consumatore giusto. Molto richieste sono oggi le monoporzioni sia perché non è richiesto alcun accorgimento per la conservazione del prodotto e sia per le esigenze delle famiglie sempre meno numerose.

Quali sono le difficoltà che incontra oggi un’attività consortile?

Sicuramente oggi come ieri è sempre l’unitarietà il valore più difficile da garantire ma anche quello più essenziale per la sopravvivenza dell’organismo. Negli anni passati ho lavorato molto su questo aspetto e devo dire, con grande orgoglio, che sono riuscito a sconfiggere il campanilismo e spero di continuare in questa unità di intenti anche perché uniti si ha una forza incredibile. Soprattutto, vorrei continuare a lavorare su un discorso unico per tutte le regioni e i soci. Puntualmente c’è sempre qualcosa da limare, da migliorare, ma senza dubbio portare più sinergia tra gli associati e offrire ai soci un valore aggiunto che è poi lo scopo del consorzio da oltre 27 anni ed è anche quanto prevede lo statuto.

Quali sono gli obiettivi futuri del consorzio?

Aumentare naturalmente la produzione odierna per poter approdare ai mercati esteri garantendo i quantitativi. Per fare questo abbiamo bisogno non solo di unità ma di una nuova strategia comunicativa. Ci vuole una preparazione diversa anche a livello di burocrazia perché anche se Stati della Comunità Europea vi sono regole differenti anche solamente nel proporre il prodotto con una confezione diversa. Per questo se si è uniti si uniscono anche le competenze e la strada è meno in salita. Proverò, durante il mio mandato ad attuare una politica consortile che porti benefici a piccoli, medi e grandi soci.

Quanto è importante la presenza di un consorzio nel Meridione d’Italia con un’esperienza così consolidata?

Il consorzio del Caciocavallo Silano Dop è il più grande del Centro Sud. E’ un consorzio interregionale cioè che abbraccia cinque Regioni: Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Campania. Una storia antica, tanto che troviamo dei cenni storici, degli scritti, che attestano che fosse il formaggio preferito di Garibaldi e che assume il nome silano perché la Calabria fu la prima regione a valorizzarlo. Ma il disciplinare unico ne garantisce le stesse caratteristiche in ogni territorio, nonostante sia prodotto in due formati diversi, il formato allungato tipicamente calabro e il formato tondo a pera con la testina. Insomma quando la qualità resiste nel tempo e soprattutto nel caso dei prodotti agroalimentari la modernità non ne modifica la genuinità, vuol dire che la sua presenza rappresenta più che un semplice alimento.

Il settore agroalimentare e in particolar modo quello del food che racchiude anche la tradizione è sempre più richiesto e ricercato soprattutto dalle nuove generazioni che vogliono nutrirsi di antichi sapori. Ma tra i produttori ci sono giovani imprenditori?

Da presidente di questo consorzio è per me un grosso vanto annoverare tra i soci dei giovani produttori. Sono ragazzi che si sono avvicinati perché hanno preso in mano le redini delle aziende familiari. Ma sono loro che oggi stanno portando nuova linfa e nuova energia all’interno perché possiedono un approccio totalmente nuovo sia con la comunicazione, essendo molto bravi ad utilizzare i social, e sia a parlare ai nuovi mercati. Perché oggi i giovani viaggiano molto e conoscono lingue e tecnologie e questo è sinonimo di miglioramento, creatività all’interno del consorzio stesso. Ma tra l’altro come consumatori anche il mercato si è modificato. Perché oggi chi acquista il nostro prodotto sono soprattutto le famiglie giovani che hanno scoperto, grazie alle confezioni da 80 grammi un prodotto che altrimenti non avrebbero mai acquistato per intero soprattutto per il problema della conservazione. La micro porzione, invece, si inserisce facilmente nella spesa giornaliera e consumato sia come snack, ma anche come spuntino veloce o un aperitivo improvvisato con gli amici o un apericena, oggi molto di moda tra i giovani. In questo modo stiamo vendendo molto di più. Nel 2020 la vendita è aumentata del 7%. Un ottimo risultato che conferma che le scelte fatte sono quelle giuste.

Com’è il rapporto del Consorzio con le Istituzioni.

Per quanto riguarda il Ministero abbiamo un ottimo rapporto. Spesso anche un filo diretto che evidenzia l’attenzione del Ministero nei nostri confronti e anche nel nostro settore. Un po’ meno con le regioni anche perché noi dobbiamo dialogare con 5 regioni contemporaneamente e questo non è facile. Anche questo è un punto che ho evidenziato nella mia relazione assembleare. Un obiettivo che vorrei raggiungere è un dialogo univoco con i diversi territori che possa portare a bandi che diano le stesse opportunità a tutti i soci, cosa che oggi non avviene.

A causa del Covid-19 un po’ tutte le attività si sono fermate ed hanno risentito economicamente anche della situazione che si è creata. Quanto l’attività del Consorzio è stata danneggiata e qual è stata invece la capacità di reagire all’emergenza?

Lo stato di pandemia ci ha consegnato due dati contrastanti e due chiavi di lettura differenti. Mentre tutta l’Italia si fermava la nostra produzione è continuata. Non solo è continuata ma ha permesso ai soci di produrre molto di più, tanto che ho scritto direttamente alla Ministra Teresa Bellanova per chiedere di autorizzarci ad aumentare la produzione attraverso la lavorazione di tutto il latte certificato.

Tra l’altro quest’anno si è verificato un ulteriore bel riconoscimento per il consorzio perché il Ministero delle politiche agricole nell’affrontare l’emergenza alimentare provocata dalla pandemia Covid-19 acquisterà, attraverso il Mipaaf un paniere diversificato di prodotti, sia dal punto di vista della provenienza regionale sia dal punto di vista organolettico da donare agli indigenti.I formaggi Dop del paniere hanno nomi importanti come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, ma tra questi c’è anche il Caciocavallo Silano,oltre, ancora, al Pecorino Toscano, Montasio, Fontina, Pecorino siciliano, Ragusano.Questo perché il Ministero ha voluto concretamente essere al fianco sia dei tantissimi volontari che ogni giorno stanno dando assistenza ai cittadini che hanno risentito di più della crisi da Covid-19 e sia scegliendo prodotte di filiere che potrebbero essere più in difficoltà.

Al caciocavallo Silano Dop sono stati assegnati 2 milioni di Euro divisi per tre regioni (purtroppo solo 3 perché così ha deciso il Ministero) pari ad una fornitura di 187 mila chili di caciocavallo silano che verranno poi distribuiti agli indigenti attraverso la Croce Rossa o altri enti caritatevoli.

Nel 2021 c’è in programma la partecipazione a fiere?

Vorremmo partecipare sia all’Anuga a Colonia in Germania, sia a Parigi che a Tuttofood di Milano. Tra l’altro avevamo già versato la quota di partecipazione per il 2020 ma per il momento è tutto congelato fino a quando non sarà chiaro l’andamento sanitario per poter partecipare in tutta sicurezza.