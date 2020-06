Va bene che come presidente è stato eletto un generale, ma davvero c’è chi pensa che la Regione Basilicata sia una caserma in cui qualcuno ordina e qualcun’altro debba ubbidire? Sembrerebbe di si a giudicare dal titolo letto, questa mattina, sul quotidiano a cui abbiamo collaborato per oltre un decennio e dal contenuto davvero incredibile dello stesso articolo correlato.

“Il caso Barresi è una farsa: i legali della regione non obbediscono a Bardi” il titolo. Nell’articolo: “Il governatore Vito Bardi e la sua giunta ordinano di “rimettersi alla decisione del collegio giudicante” …..Poco importa agli avvocati di Via Verrastro, che vanno avanti per la loro strada facendosi beffe di quel deliberato, e insistono per la conferma dei vertici dell’Azienda ospedaliera regionale. In linea coi dissidenti all’interno della maggioranza…… C’è l’ammutinamento dell’ufficio legale di via Verrastro….”.

E’ una vicenda inquietante, di cui ci siamo già occupati (https://giornalemio.it/cronaca/il-ruggito-del-coniglio-di-un-leone/), perchè si prendono incredibilmente a bersaglio dei dipendenti regionali (i legali dell’avvocatura) rei di fare il loro lavoro nel rispetto delle leggi, della deontologia professionale e delle loro prerogative professionali, per adempiere ad un preciso mandato ricevuto dalla Giunta regionale.

Dalla giunta regionale precedente, certo, ma un mandato mai revocato dalla nuova Giunta Bardi che avrebbe potuto farlo ma che ha, invece -con delibera n.274 del 21-4-2020- solamente incaricato il Dirigente Generale del dipartimento Politiche della Persona: “ a dare istruzioni agli avvocati che rappresentano e difendono la Regione Basilicata nel giudizio di cui in oggetto, a modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate dalla Regione nel giudizio medesimo, di rimettersi alla decisione del collegio giudicante”.

In soldoni Bardi e i suoi assessori non hanno avuto il coraggio di ritirarsi dal giudizio, per paura evidentemente di possibili conseguenze per danno patrimoniale, ma hanno preteso di fare il mestiere degli avvocati a cui è demandato invece in via esclusiva (dalle leggi, dalla deontologia e dall’autonomia che gli compete) ciò che va scritto nella memoria da presentare in giudizio, per la migliore difesa degli interessi che sono chiamati a tutelare.

Una assurdità. Una invasione di campo illegittima, censurata anche dall’ordine degli avvocati in una nota del 26 maggio scorso inviata allo stesso Bardi e al responsabile dell’anticorruzione.

Questi avvocati, forse non è abbastanza chiaro a tutti, non difendono Barresi, Bardi, Pittella o chiunque altro. Essi difendono, davanti al giudice competente, la legittimità di un atto dell’Ente.

E’ per farlo devono obbedire, agli atti prodotti dallo stesso Ente e alle leggi, non alle volontà sottese di amministratori incapaci di assumersi responsabilità.

Ma se questa è la evidente banale verità, perché si continua a dare addosso agli avvocati difensori della regione mettendoli alla berlina e citandoli per nome e cognome? Cui prodest?

Certo, c’è molta confusione e superficialità su ruoli e sulle funzioni negli enti. E’ evidente che si riverbera anche in questa vicenda, da parte degli amministratori regionali, la difficoltà a comprendere di essere stati eletti per governare e non a comandare (una differenza abissale). Si legge anche in sottofondo una lotta intestina alla maggioranza di governo.

Ma non è che forse bolle in pentola anche dell’altro? Magari l tentativo di mettere la mordacchia a funzionari che interpretano in modalità non prona il proprio ruolo? Chissà, forse per favorire la colonizzazione partenopea anche di questo importante pezzo dell’articolazione regionale?

Una cosa è certa, continuare a dare addosso a chi lavora in silenzio e con il solo proprio lavoro, oltre che ingeneroso e frustrante per chi ne è vittima, è un danno per la democrazia e serve a coprire altrui responsabilità.

Ma, giusto per concludere, cosa vuole dire la Giunta regionale con la indicazione di scrivere nella memoria di “rimettersi alle decisioni del collego giudicante”? Perchè, a chi altri gli avvocati, se non al Giudice, dovrebbero rimettersi? Non è banalmente scontato che il Giudice debba decidere secondo scienza e coscienza, con autonomia e neutralità e, soprattutto, secondo legge?

Siamo di fronte alla madre delle banalità o a un messaggio sublimale che la Giunta regionale ha inteso indirizzare al Giudice del TAR?

Se non si trattasse di cose maledettamente serie, sembrerebbe di leggere la sceneggiatura di uno di quei film comici di quarta serie in cui si vedono avvocati inermi o incapaci concludere la loro arringa sommessamente con un mesto “mi rimetto alla clemenza della Corte!”.

Incongruenza che, per altro, non è sfuggita allo stesso autore dell’articolo in questione che in conclusione scrive: “Rimettersi al senso di illegalità dei giudici, d’altronde, sarebbe stato difficile. Ma tant’è”.

In conclusione, comunque, va registrato che gli avvocati regionali, in questo inconciliabile sforzo di onorare il mandato professionale ed assecondare i desiderata della Giunta Bardi, hanno concluso la loro memoria, inserendo quanto richiesto: “la Regione Basilicata, rimettendosi al senso di legalità e legittimità del T.A.R. Basilicata e, comunque, nell’interesse dell’Ente ed a sua tutela, chiede che il T.A.R. per la Basilicata, contrariis reiectis, ritenga inammissibile il ricorso per carenza d’interesse del ricorrente e, comunque, nel merito infondato, con sua reiezione e conseguente condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.

Perchè allora intorbidire ancora le acque?