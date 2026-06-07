“Oasiadi 26”, una giornata più che “Speciale” per i ragazzi dei Padri Trinitari di Venosa

Un evento sportivo all’insegna dell’inclusione e della condivisione e non una semplice giornata quella trascorsa a Foggia dai ragazzi dei Padri Trinitari di Venosa per le “Oasiadi 26”, un evento che ha coinvolto associazioni, comunità ed enti, impegnati quotidianamente nel sostegno ai ragazzi con disabilità. Nonostante il maltempo abbia caratterizzato parte di quella giornata, l’entusiasmo e la voglia di partecipare non hanno fermato la comitiva lucana, che con grande energia e spirito di squadra ha preso parte alle diverse attività sportive organizzate. I ragazzi dei Padri Trinitari di Venosa hanno vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni, cimentandosi in tante discipline: calcetto, basket, padel, tennistavolo, scherma, yoga e numerose altre attività pensate per valorizzare la partecipazione, il divertimento e l’inclusione di ogni persona. Le “Oasiadi 26” hanno rappresentato molto più di un semplice evento sportivo: sono state un’occasione di incontro, crescita e condivisione, dove ogni ragazzo ha potuto sentirsi protagonista, superando barriere e difficoltà attraverso il linguaggio universale dello sport.

“A rendere ancora più speciale la giornata – hanno raccontato gli accompagnatori del gruppo, Michele Pugliese, Marirosa Teora e Gennaro Ungolo – sono stati i sorrisi, gli applausi e l’unione tra tutte le realtà presenti, in un clima di amicizia e collaborazione che ha coinvolto educatori, operatori, volontari e famiglie, allietati anche dalla vivacità e dal brio dei vip clown, che hanno saputo animare la giornata con la loro contagiosa ironia. La manifestazione si è conclusa con la premiazione finale di tutti i partecipanti, un momento emozionante che ha celebrato l’impegno, la determinazione e la gioia di ciascun ragazzo, veri vincitori della giornata”. Per i ragazzi dei Padri Trinitati, intanto, c’è stato un delizioso premio aggiuntivo: un bel pranzo al Burger King di Foggia, voluto dal direttore dei Cdr dei Padri Trinitati di Venosa e Bernalda, Vito Campanale, per esaudire la specifica richiesta di diversi ragazzi. Per chi non c’era mai stato, dunque, quella del Burger King è stata sicuramente un’esperienza memorabile e ricca di novità.

“Anche per noi – hanno commentato Pugliese, Teora e Ungolo – la giornata si è conclusa con un fuori programma inaspettato e gradito. All’uscita, infatti, siamo stati avvicinati da un uomo, che dopo aver chiesto da dove venissimo, ci ha detto di averci osservati sin dal nostro ingresso nel locale, complimentandosi per quello che facciamo e aggiungendo, prima di allontanarsi, che siamo degli angeli, lasciandoci così, piacevolmente sorpresi e con una profonda commozione. Ricevere un riconoscimento così spontaneo e profondo da una persona mai vista prima, conferma il valore dell’impatto emotivo che anche inconsciamente esercitiamo sulle persone. Il nostro lavoro tocca evidentemente corde molto profonde”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.