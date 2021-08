Acqua,cioccolata, brioche,mascherine una penna per compilare un modulo o per passare il tempo con l’enigmistica, in attesa di sottoporsi a una dose di vaccino anticovid. Sono i ”generi di conforto’ che i simpaticoni dell’associazione di volontariato ” Oasi del Sorriso”, guidati dal cavalier Giovanni Martinelli, portano e regalano volentieri a quanti attendono il turno a Matera presso le tende donate dal Qatar, che ospitano il punto vaccinale della Asm. Tanti grazie per un gesto di comprensione e solidarietà, che costa poco, in cambio di un sorriso, una battuta e un beneagurante ” Tutto bene?”. Ormai la squadra dell’Oasi del sorriso ha effettuato 36 turni alla tenda dei vaccini. E la cosa, statene certi, andrà avanti nelle settimane a venire, senza dimenticare l’impegno periodico in ospedale – con le dovute accortezze- tra i reparti. Anche qui sorrisi larghi e sinceri, come terapia gratuita che aiuta a guarire e a lenire le sofferenze. E tutto gratis nel solco di quell’antico detto popolare, che ripete ” fai del bene e scordatelo….” L’Oasi sotto questo aspetto è una miniera inesauribile di bontà e solidarietà.



– ATTIVITA’ DI BENEFICENZA TENDA VACCINI QATAR TURNI. 36





