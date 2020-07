Siamo un popolo di inventori che da un disagio, una sciagura o una fregatura, secondo alcuni, come quella degli ingombranti ”mastelli” per la raccolta differenziata puo’ trarne vantaggi e,magari, riderci sopra? Certo e la conferma viene ”piano piano…” dal piccianellese di Matera Salvatore Malcangi, che ha rimediato la sedie per la tavola della festa della Bruna proprio con quei secchi, che in pochi hanno la possibilità di posizionare senza incappare in disagi o cattivi odori, viste le elevate temperature estive. E il tavolo è di quelli da sistemazione da campeggio o quasi…Naturalmente i mastelli o secchi sono ancora immacolati. Vuoti, in attesa dell’avvio della campagna di informazione e di conferimento. Salvatore, che è a disposizione del bene comune, mette a disposizione questa soluzione ”aperta” e modulare anche per comitive, evitando assembramenti da tavolata. Il vantaggio è che le sedute possono essere impilate altrove e riempite, con la differenziazione, degli scarti della tavola. Per gli inviti sostenibili non è escluso che un giorno vi chiedano di portarvi appresso la seduta mastello. Uno sconcio? Ma no è funzionale…