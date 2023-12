Nuovo titolo targato Altrimedia Edizioni: Hair! Chiedi di più ai tuoi capelli.

Altrimedia Edizioni si arricchisce di un nuovo titolo: si tratta di Hair! Chiedi di più ai tuoi capelli. Consigli utili e case history per il taglio giusto (prefazione di Sabina Minardi) dell’hairstylist Cristiano Filippini.

Dal 1996 Filippini ha sempre puntato tutto sull’aggiornamento, le nuove tendenze e la consulenza alla cliente finale, basandosi sulla morfologia, l’incarnato e il rispetto del capello e della sua portabilità.

Con un approccio che fa dell’ascolto e del counseling il punto focale della sua arte, l’Autore, con questo libro, ci porta nel suo mondo con discrezione e competenza, raccontando di sé e del suo hairstyling attraverso l’esempio di personaggi noti e di veri e propri miti del cinema e dello spettacolo. Ma anche sfatando false credenze e luoghi comuni dietro cui si celano molte cattive abitudini in grado di compromettere la cura e la bellezza dei nostri capelli.

Sabina Minardi nella prefazione scrive che Hair! Chiedi di più ai tuoi capelli è “un percorso di indagine e di riflessione che parte dai punti di riferimento storici e psicologici del mondo dello stile e approda con naturalezza al mondo social di oggi. Dove è più facile condividere un look, uno stile, una tendenza da incarnare e alla quale voler somigliare. Ma con la consapevolezza che perché un parrucchiere trasformi i capelli, li risvegli, gli dia forma, faccia combaciare nel riflesso dello specchio l’immagine esteriore con quella interiore, serve un’esperienza non comune. E un’idea che Cristiano ha posto alla base del suo libro: la bellezza come possibilità democratica. Come opportunità offerta a tutte, a patto di volerla davvero”.

Tra gli argomenti trattati nel volume e corredati da foto e illustrazioni esplicative: il mondo del taglio e del colore, il viso e le sue forme, mode e tendenze dei vip, aneddoti e curiosità, equivoci “famosi”, consigli utili per il taglio giusto, case history dei look top, hairstyling a casa e linee guida per non sbagliare piega.

Cristiano Filippini collabora come opinionista per Elle.it, Rai Radio Due e ha un suo blog su HuffingtonPost.it Direttore creativo del gruppo #1 Hairlab e Much More, fa parte della Digital Squad de L’Oreal Professional.