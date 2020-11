Digitare www.bibliotecastigliani.it per conoscere e navigare nel nuovo sito istituzionale della biblioteca T. Stigliani di Matera. Un sito internet più funzionale, rinnovate e più vicino alle esigenze dei cittadini.

Di seguito la nota stampa integrale:

È ormai a tutti evidente come la comunicazione istituzionale sia diventato uno dei principali doveri delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri cittadini.

“Chiarezza e trasparenza non sono più solo una caratteristica positiva, ma un’imprescindibile necessità. Ecco perché – ha sottolineato il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese – abbiamo voluto fortemente un nuovo sito istituzionale per la Biblioteca provinciale T. Stigliani capace sia di svecchiare l’immagine complessiva della biblioteca sia di fornire un servizio più efficace e al passo con i tempi. Una navigazione più semplice, con una maggiore immediatezza di reperimento e di soddisfazione dei quesiti, perfettamente in linea con la volontà dell’ente di essere più vicino ai cittadini e alle loro esigenze”.

Il nuovo sito (www.bibliotecastigliani.it) risponde sicuramente a tutte queste caratteristiche, tramite uno stile intuitivo ed accattivante che lo rende insieme gradevole e facile da utilizzare.

“È per me una grande soddisfazione – ha affermato il Responsabile della Biblioteca Antonella Nota – vedere finalmente il coronamento di un impegno che mi ha assorbito per svariati mesi con la prospettiva di aprire una porta virtuale della biblioteca a cui possano facilmente accedere tutti i nostri concittadini per conoscere lo straordinario patrimonio ivi contenuto. Da tempo sentivamo la necessità di porre mano al nostro sito che, se pur ricco di informazioni, pagava un po’ il prezzo dei tanti anni passati dal momento della sua progettazione, basata su criteri che teneva poco in conto esigenze come la semplicità e la immediatezza. Ora sappiamo di avere in mano uno strumento che migliorerà la comunicazione e anche il rapporto con i cittadini stessi, aumenterà la “trasparenza” dell’ente e faciliterà anche i contatti da parte dei cittadini ma anche da parte dell’ente verso l’utenza”.

“Il vecchio sito ufficiale ha svolto bene il suo ruolo per tanti anni – ha aggiunto il Dirigente alle Attività Culturali Vincenzo Pierro -, ma ormai avevamo davvero bisogno di uno strumento più duttile, agile e moderno, più semplice, organizzato per argomenti, realizzato secondo le più recenti regole di accessibilità e fruibilità, per venire incontro alle esigenze di ogni genere di utenza. E soprattutto c’era bisogno di un sito che rispecchiasse i notevoli cambiamenti che le ultime normative hanno impresso alle funzioni fondamentali degli Enti Locali”.

Il debutto ufficiale avverrà mercoledì 11 novembre 2020, quando il sito sarà messo stabilmente on-line. Da quel momento in poi chiunque potrà liberamente utilizzarlo per raccogliere ogni genere di informazioni, per accedere ai servizi della biblioteca e per contattare i vari uffici aperti al pubblico.

Il sito continuerà a crescere e ad arricchirsi di sezioni e di contenuti, con l’intento di fornire costantemente nuovi ed avanzati servizi al cittadino/utente.