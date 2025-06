Nuovo Rham HealthCare Center: innovazione tecnologica e approccio multidisciplinare

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo Rham HealthCare Center, un centro sanitario riabilitativo d’eccellenza attivo sul territorio lucano dal 1974.

L’evento ha visto la partecipazione delle principali istituzioni cittadine e regionali: Cosimo Latronico, Assessore alla Salute, Politiche per la persona e PNRR della Regione Basilicata, il Direttore Generale ASM Matera Maurizio Nunzio Cesare Friolo, il neo eletto Sindaco della Città di Matera Antonio Nicoletti.

A Matera, in via dei Mestieri 35, il Rham HealthCare Center unisce tecnologie all’avanguardia e un’équipe multidisciplinare al servizio della persona con l’obiettivo di offrire un servizio integrato che coniuga competenze sanitarie specialistiche, percorsi psicoeducativi e psicopedagogici e trattamenti orientati al benessere.

“Il nuovo Rham – dichiara Giuseppe Scavone, Amministratore Delegato del Rham – è il coronamento di

un sogno, il risultato di sacrifici, impegno e dedizione che, ogni giorno, insieme ad una squadra di

professioniste e professionisti, continua a crescere. Un simbolo di riscatto per il nostro territorio. Un progetto che pone al centro la persona, valorizza ogni singolo individuo e mira a costruire eccellenza, anche qui in Basilicata, dove per troppo tempo ci hanno fatto credere che nulla potesse davvero fiorire.”

Il nuovo contesto, con un’area di oltre 2500 mq, dispone di strumentazioni digitali per la valutazione e il potenziamento cognitivo e motorio, tecnologie avanzate per la riabilitazione e la fisioterapia con

macchinari d’avanguardia, supporti all’apprendimento, sistemi intelligenti per la gestione dei disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione a quelli dello spettro autistico, stimolazione neuropsicologica e neuromotoria integrata, apparecchiature di nuova generazione per l’integrazione multisensoriale, come l’innovativa stanza Snoezelen.

Il Rham propone un pacchetto diversificato di prestazioni, tra cui l’idrokinesiterapia, la terapia assistita con animali (ippoterapia), una gamma di servizi dedicata agli sportivi, come l’isocinetica robotica, le valutazioni ecografiche multidisciplinari e la misurazione delle performance di sportivi, e non, con le apparecchiature della gamma TecnoBody D-Wall, ProKin 252 e Walker View. Un’esclusiva Rham è il servizio di riabilitazione urogenitale integrata con stimolazioni magnetiche funzionali rivolte sia al mondo femminile che a quello maschile.

“La cura della persona è un progetto complesso, che richiede competenza, ascolto e visione. Il Rham –

continua la Dott.ssa Laura Spagnoletta, Direttore Sanitario del Rham – è un luogo dove il sapere medico

incontra il rispetto dei tempi individuali, dove la scienza si coniuga con la relazione umana. Grazie ad un’equipe multidisciplinare, uniamo l’alta specializzazione dell’area Medical, il supporto psico-pedagogico e psicoeducativo dell’area Learning e i servizi di promozione della salute dell’area Wellness.”

L’HealthCare Center opera sia in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 26 e art. 25 L. 833/78) che in regime privato, offrendo servizi ambulatoriali e domiciliari, e a breve anche quelli semiresidenziali.

“Grazie a un modello che coniuga innovazione e salute – dichiara il Professore Antonio Bortone, Docente

Universitario nei poli di Siena, Urbino, Ancona e Campobasso – si garantiscono interventi altamente

efficaci, maggiore precisione e ripetibilità delle prestazioni, personalizzazione dei trattamenti e monitoraggio costante. La persona rimane al centro del progetto di sviluppo del Rham, e la lungimiranza del prestigioso progetto si concretizzerà anche in forme di collaborazione scientifica, che avranno luogo nei prossimi mesi, con professionisti di caratura nazionale che arriveranno a Matera.”

La struttura eroga in media 400 prestazioni giornaliere, per quanto riguarda il percorso riabilitativo e 120 prestazioni giornaliere per il percorso rieducativo, con un bacino medio di pazienti in carico pari a 500 minori e 500 adulti provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe.

“Rham, quindi, non rappresenta solamente il primo polo sanitario riabilitativo del Sud Italia per estensione e ventaglio di servizi offerti in un’unica sede – conclude Giuseppe Scavone – ma una realtà che intende stravolgere il concetto di wellness, che non può più essere confinato al solo benessere fisico, ma deve considerare anche la sfera mentale. Un gesto d’amore verso sé stessi, un atto di coraggio e responsabilità.

Vogliamo promuovere un nuovo approccio alla Salute che dia più valore alla prevenzione, prima e oltre la cura, che incrementi la mobilità attiva in favore della Regione Basilicata e contrasti quindi l’emigrazione sanitaria e la fuga di cervelli.

Spero che il mio impegno possa essere d’esempio e ispirare i giovani lucani a costruire, con determinazione, anche qui in Basilicata, il loro futuro.”

Il Rham HealthCare Center apre ufficialmente al pubblico il 19 giugno con un Open Day: una giornata

dedicata a chi desidera scoprire i nuovi spazi, incontrare i professionisti e conoscere l’offerta completa dei servizi. Il Centro sarà operativo per l’utenza a partire dal 23 giugno 2025.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.